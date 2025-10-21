Rescataron con drones a un hombre que estaba perdido dentro de una finca

Los drones de la Unidad Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) fueron claves para el rescate de un hombre extraviado en Lavalle.

El hombre ya rescatado desde la perspectiva de uno de los drones.

El rescate de un hombre, perdido en una finca de Lavalle, fue posible gracias al accionar de los drones de la Unidad Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT). Esta parte de las fuerzas de seguridad desplegó en la zona rural estos dispositivos para localizar al extraviado.

Los efectivos fueron alertados de la situación desde el Centro Estratégico de Operaciones (CEO), el cual demandó el desplazamiento de dicha unidad al punto donde se había extraviado el hombre.

Cómo fue el rescate Luego de una hora de sobrevuelos de drones por el terreno de la finca, ubicada en calle carril Costa de Araujo del distrito de Las Violetas, el afectado fue divisado entre la flora de la zona, a aproximadamente 2 kilómetros de donde se comenzó el operativo.