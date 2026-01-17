Rescataron a dos hombres que fueron arrastrados en el zanjón Maure en Godoy Cruz

Los hombres estaban debajo del puente cuando los sorprendió el agua. Entre vecinos y bomberos lograron rescatarlos.

Dos hombres fueron rescatados este sábado por la tarde luego de ser arrastrados por el caudal del zanjón Maure, que atraviesa el departamento de Godoy Cruz. Lo lograron tras un operativo conjunto entre personal policial, bomberos y vecinos de la zona.

El hecho ocurrió cerca de las 14.10, cuando varias llamadas a la línea de emergencias 911 alertaron que dos personas habían caído al canal a la altura del Corredor del Oeste. Rápidamente se desplazó personal de la Comisaría Comisaría 27ª junto a Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz, quienes trabajaron en colaboración con los vecinos.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad, los hombres fueron arrastrados por la corriente y lograron ser rescatados en distintos puntos: uno a la altura del Corredor del Oeste y el otro en calle Paso de los Andes, en la intersección de ambas calles con Carola Lorenzini.

Las víctimas fueron identificadas, se trata de dos hombres con domicilio en Godoy Cruz. Uno de 30 años y otro de 34.

De acuerdo al relato de uno de los rescatados, se encontraban debajo de un puente cuando fueron sorprendidos por el repentino aumento del caudal de agua, que los arrastró varios metros. Con la ayuda de vecinos y del personal interviniente, lograron ser extraídos del canal en buen estado de salud. Pese a ello, ambos hombres se negaron a recibir asistencia médica en el lugar.