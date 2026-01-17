Perdió el control en el Acceso Sur y chocó contra varios autos estacionados: un herido grave

El siniestro ocurrió en Carrodilla, Luján de Cuyo. Seis personas resultaron heridas, entre ellas un menor en estado delicado.

Un grave siniestro vial ocurrido en la noche del viernes en el departamento de Luján de Cuyo dejó como saldo seis personas heridas, entre ellas un menor de 14 años que permanece internado en estado delicado. El hecho se registró a las 23.26 en la Lateral Este del Acceso Sur, frente al frigorífico De Carolis, en la zona de Carrodilla.

Según informaron fuentes policiales, un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre un accidente en solitario y la posible presencia de personas atrapadas. Al arribar al lugar, personal de la Comisaría 47° y del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) constató que un automóvil Renault Megane había perdido el dominio del rodado mientras circulaba por el Acceso Sur en dirección al norte.

Por razones que aún se investigan, el vehículo, conducido por un hombre de 57 años identificado como Roberto M., impactó en primer término contra el guardarraíl y posteriormente colisionó contra varios automóviles que se encontraban estacionados sobre el costado este de la traza, entre ellos un Fiat Cronos, un Fiat Fire, un Fiat Palio y un Chrysler Cruiser.

Como consecuencia del impacto, los acompañantes del conductor -cinco hombres de entre 20 y 34 años- sufrieron lesiones de distinta consideración y debieron ser trasladados al hospital Paroissiens. En tanto, un menor de 14 años fue derivado al hospital Humberto Notti, donde el médico de guardia diagnosticó fractura de cráneo y fractura intercostal con neumotórax, quedando internado en delicado estado de salud.