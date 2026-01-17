Motociclista cayó a un canal en Lavalle y dio positivo en alcoholemia

El conductor tenía 1,93 gramos de alcohol por litro de sangre y permanece internado con politraumatismos.

Un motociclista resultó gravemente herido tras protagonizar un siniestro vial en solitario durante la madrugada de este viernes en el departamento de Lavalle. El hecho ocurrió a las 5.26 en la intersección de calle El Pantano y 3 de Mayo.

De acuerdo a la información oficial, un llamado a la línea 911 alertó sobre la existencia de un accidente protagonizado por un motociclista. Al arribar al lugar, personal policial de la Comisaría 17° constató que la motocicleta ya había sido retirada por familiares del conductor.

Según las primeras actuaciones, el motociclista, un hombre de 42 años identificado como Víctor C., habría perdido el control del rodado por razones que se tratan de establecer y cayó de manera violenta al interior de un canal de riego, sufriendo lesiones de consideración.

La víctima fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) y trasladada al hospital Perrupato, donde fue diagnosticada con politraumatismo severo por accidente, quedando internada en observación.