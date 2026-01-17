La mujer hallada muerta con su hijo en un hotel de Recoleta tenía once cortes en los brazos

La mujer hallada muerta junto a su hijo en un hotel de Recoleta tenía cortes en los brazos y cuello. Los cuerpos fueron encontrados en la bañera.

La mujer hallada junto a su hijo muerta en un hotel de Recoleta presentaba varios cortes en su antebrazo y cuello.

Avanza la investigación por la muerte de Gisela de Yurka, de 41 años, y de su hijo Gabriel Saru Ovejero, de 7, quienes fueron hallados sin vida en una habitación de un hotel del barrio porteño de Recoleta. Según información surgida de las primeras pericias, la mujer presentaba once cortes en los antebrazos y al menos dos lesiones en el cuello.

Madre e hijo fueron encontrados en la bañera de la habitación 306 del establecimiento ubicado sobre Marcelo T. de Alvear al 1300, luego de que el personal del hotel ingresara al cuarto al no recibir respuesta para el check out previsto. Ambos se alojaban allí desde la noche del 15 de enero, un día antes del hallazgo.

Las lesiones en el cuerpo de la mujer hallada en el hotel De acuerdo a fuentes oficiales, en el lugar se encontraron un bisturí apoyado sobre una jabonera y dos jeringas de insulina. Los peritos constataron las lesiones en el cuerpo de la mujer y señalaron que no había signos de violencia externa, accesos forzados ni desorden en la habitación.

El caso generó gran conmoción, ya que Gisela de Yurka se desempeñaba como docente y era intensamente buscada junto a su hijo desde la tarde del 15 de enero. En redes sociales, familiares habían difundido un pedido de paradero al notar la ausencia de ambos de su domicilio en el barrio Independencia, en González Catán.