Recrudece la violencia en Rosario: tres homicidios en menos de 48 horas

Rosario comenzó el año con una escalada de violencia. En menos de 48 horas sumó tres homicidios en distintos puntos de la ciudad, una seguidilla de hechos que volvió a encender la alarma en materia de seguridad.

Los crímenes se registraron entre el viernes 2 y el domingo 4 de enero y tuvieron como víctimas a un adolescente y a dos jóvenes adultos. Mientras avanzan las investigaciones judiciales para esclarecer cada caso, la sucesión de asesinatos contrasta con los indicadores oficiales que muestran una fuerte baja de los homicidios en la provincia durante 2024 y 2025.

El primero de los homicidios se produjo el viernes, alrededor de las 18.45, en la zona oeste de Rosario, pero se terminó de confirmar recién este lunes. Se trató de Yair Thiago González, de 16 años, cuyo cuerpo fue hallado en una cancha de fútbol infantil del Club Atlético Libertad, ubicada en Riobamba al 5900.

Según los resultados preliminares de la autopsia, el adolescente presentaba disparos de arma de fuego en la zona del cráneo, que provocaron su fallecimiento.

El segundo asesinato ocurrió el sábado 3, poco después de las 22, en el barrio San Martín Sur, debajo del puente de avenida Circunvalación, cerca del límite entre Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Vecinos alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y señalar que había una persona herida en la vía pública.

La víctima fue identificada como Nicolás Fabián Cortez, de 26 años, quien falleció como consecuencia de un disparo de arma de fuego en la espalda, pese a los intentos del personal médico por reanimarlo.

El tercer crimen se registró el domingo 4, alrededor de las 18.50, en barrio Villa Nueva, detrás del cementerio La Piedad. A esa hora, varios llamados al 911 alertaron sobre una persona herida dentro de un automóvil Volkswagen Golf.

En el interior del vehículo se encontraba sin vida Agustín Rojas, de 28 años, con múltiples heridas de arma de fuego en el rostro y la cabeza. En la escena se secuestraron al menos seis vainas calibre .380 y un proyectil deformado, que fueron enviados a peritar.

Homicidios en Santa Fe: qué pasó en 2025

Más allá de esta seguidilla de crímenes en Rosario, los registros oficiales muestran que 2025 cerró con una marcada baja en los homicidios en la provincia de Santa Fe. Según datos preliminares elaborados a partir de los registros policiales del Departamento de Informaciones D2, se contabilizaron 204 homicidios en todo el territorio provincial.

De esta manera, 2024 y 2025 se consolidaron como los dos años menos violentos del siglo, con una reducción significativa respecto de 2022, cuando se registraron 406 homicidios, y de 2023, con 399 casos. La caída representa descensos del 49,75% y del 48,87%, respectivamente.

El secretario de Análisis y Gestión de la Información del Ministerio de Justicia y Seguridad, Esteban Santantino, explicó que “los hechos violentos que más cayeron en estos dos años son los vinculados a la criminalidad organizada, las economías ilegales y el uso de armas de fuego”.

Durante 2025, el grupo etario de 30 a 39 años concentró el 29,4% de las víctimas, mientras que nueve de cada diez homicidios tuvieron como víctimas a varones. Además, el 69,6% de los casos se cometió con armas de fuego, el segundo valor más bajo desde 2014.

En cuanto al contexto de los homicidios, a nivel provincial el 42,6% estuvo relacionado con economías ilegales y organizaciones criminales, y el 36,3% con conflictos interpersonales. En Rosario, esas proporciones fueron del 60,5% y 23,7%, respectivamente, mientras que en el departamento La Capital se destacó el peso de los conflictos interpersonales, que representaron el 48,9% de los casos.