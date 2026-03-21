A todo o nada en Rosario: si Gimnasia pierde, el ciclo de Broggi puede romperse

Gimnasia y Esgrima de Mendoza llega a Rosario con una mochila pesada y una realidad que ya no admite grises: si no gana, el ciclo de su entrenador puede empezar a tambalear.

Porque más allá del rival —Newell's Old Boys—, el partido tiene un trasfondo claro: no es solo fútbol, es continuidad .

Gimnasia viene mostrando señales preocupantes. No logra sostener resultados, comete errores infantiles y, lo más grave, no entiende los momentos de los partidos.

Esa inmadurez ya le costó puntos. Y ahora empieza a costar algo más. Crédito.

El nombre de Ezequiel Broggi empieza a instalarse en el centro de la escena.

No por decisión dirigencial todavía, pero sí por contexto.

El equipo no termina de responder, no muestra evolución clara y, aunque hay pasajes interesantes, no alcanza para sostener un proyecto en Primera.

Y el fútbol argentino es claro: cuando no hay resultados, las miradas van directo al banco.

ariel broggi tecnico lobo (1) Alf Ponce Mercado / MDZ

Rosario, punto de quiebre

Visitar a Newell’s nunca es sencillo. Pero esta vez, el desafío es doble. Porque si Gimnasia pierde, no solo sumará otra derrota: puede entrar en zona crítica a nivel interno.

El calendario no ayuda. Lo que viene es exigente. Y los tiempos se acortan. El partido puede cambiar todo

Gimnasia no está obligado a ganar… pero sí a competir de otra manera. A mostrar reacción. A dar señales.

Porque una derrota más podría dejar a Broggi en una situación límite.

Y en el fútbol, cuando el crédito se termina, las decisiones llegan rápido. Rosario no es un partido más.

Es, quizás, el inicio de una definición.

Probables formaciones de Newell's - Gimnasia y Esgrima:

Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Saúl Salcedo, Bruno Cabrera, Martín Luciano; Facundo Guch, Jerónimo Gómez Mattar, Marcelo Esponda, Jerónimo Russo; Matías Cóccaro, Michael Hoyos. DT: Frank Kudelka.

Gimnasia: César Rigamonti; Luciano Paredes, Diego Mondino, Ezequiel Muñoz, Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Nicolás Linares, Facundo Lencioni; Santiago Rodríguez, Agustín Módica. DT: Ariel Broggi.

Datos del partido:

Estadio: Coloso Marcelo Bielsa

Árbitro: Sebastián Zunino

Hora: 17.45

TV: ESPN