Rechazaron la libertad condicional de Nicolás Pachelo y deberá cumplir la prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce

La justicia consideró que el beneficio no corresponde y a que Nicolás Pachelo aún no cumple el tiempo mínimo de detención requerido por la ley.

A poco más de dos años de que la Cámara de Casación revocara su absolución y lo sentenciara a la máxima pena, Nicolás Pachelo recibió un nuevo revés judicial. Este martes, los jueces Andrés Andrejin y Victoria Guglielmetti rechazaron su solicitud de libertad condicional, ratificando que el sujeto deberá permanecer en prisión por el asesinato de María Marta García Belsunce.

El pedido había sido calificado como "absurdo" y "ridículo" por Carlos Carrascosa, viudo de la víctima, quien hoy actúa como particular damnificado tras haber sido absuelto de toda sospecha años atrás.

La defensa de Pachelo intentó acceder al beneficio alegando cuestiones procesales, pero el tribunal y la querella fueron contundentes al definir que al tratarse de un hecho cometido bajo la vigencia del Código Penal anterior, Pachelo recién podría solicitar la condicional a los 25 años de prisión. En el marco legal actual, ese plazo se extendería a los 35 años.

La causa camino a la Corte Suprema A pesar del rechazo, la situación judicial de Pachelo no está cerrada definitivamente, ya que sus abogados han interpuesto recursos para revertir la condena.