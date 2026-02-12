"Quieren tapar el mal trabajo de los médicos": la declaración del papá de la bebe muerta horas antes de caer preso

La localidad de Ensenada se vio conmocionada por la muerte de Alma Allende , una bebé de un año y dos meses, en el Hospital Gutiérrez de La Plata. El cadáver presentaba signos de abuso sexual, por lo que sus papás quedaron detenidos . Horas antes de ser capturado, su progenitor aseguró, entre insultos, que todo fue culpa de los médicos .

Apenas horas después del hecho, cuando los medios locales y grupos de Facebook de la zona comenzaron a replicar la noticia, cientos de usuarios salieron a demostrar su rechazo ante la situación.

Sin embargo, entre la ola de comentarios, el perfil de Miguel Ángel Allende (31) , el padre de la víctima, se destacó.

"Dejen de poner mentiras", inició el descargo del hoy imputado, y continuó: "Nada es verdad, quieren tapar el mal trabajo de los médicos. Al tener los resultados (forenses) se van a morder el culo por difundir algo que no es (sic)", apuntó en su primer mensaje.

Luego, desde la misma cuenta se publicó otro mensaje: "Al silencio va el que hace porquería. Salgo a desmentir porque no es así, están ensuciando a mi familia de algo que no es así".

Finalmente, mientras la investigación a cargo del fiscal Martín Almirón, titular de la UFI N°8 de La Plata, se encaminaba en contra suyo y su pareja, el hombre escribió: "Hoy, a encargarme de mi hija, mañana a desmentir todo lo que pusieron. Pero no de palabra, con pruebas (sic)".

Horas después de dejar estos mensajes, efectivos policiales efectuaron la detención de Allende, y su esposa, María Jimena Vieras (24), bajo la imputación por el delito de abandono de persona seguida de muerte.

"Le pido a Dios que te proteja": el posteo de la madre meses antes del hecho

Por otro lado, posteos de la mujer detenida por el crimen de su hija fueron reflotados por personas indignadas por el caso. Concretamente, se trata de dos publicaciones, en las que Vieras celebraba, primero los 8 meses y luego el primer cumpleaños de la beba.

"Felices 8 hermosos meses, amor mio. ¿En qué momento creciste tan rápido, bebota?", dictaba el comienzo del primer posteo. En este mismo texto la mujer, hoy recluida, pidió por la protección de la menor: "Le pido a Dios que te proteja y te cuide en todos tus pasos".

Pocos meses después, a días de terminar el 2025, nuevamente la imputada dejó una publicación en esta red social dedicada a su hija. En esta ocasión, conmemorando el primer, y único, cumpleaños de la menor. Este mensaje, bajo la misma tónica que el anterior, lo cerró de la siguiente forma: "Sos la alegría de la familia, te amo".

En las últimas horas, tanto esta como la publicación anterior se llenaron de comentarios insultando a la pareja, hoy detenida por el crimen de su propia hija.

La detención de los padres

Por orden del fiscal Almirón, los padres de la víctima fueron detenidos pasadas las 16 de este miércoles y quedaron alojados en los calabozos de la Comisaría Tercera de La Plata.

La situación procesal de los progenitores es sumamente comprometida: la carátula de la causa supone una imputación que prevé, según el Código Penal Argentino, de 5 a 15 años de prisión.

En paralelo a las detenciones, personal de la Policía Científica desplegó un operativo en la vivienda de los imputados y de la víctima. Durante el registro, los peritos incautaron diversos elementos para ser analizados.

La causa no se detiene allí. Mientras se esperan los resultados de los peritajes pendientes, los investigadores prevén tomar declaración a integrantes del entorno familiar para reconstruir las últimas horas de la víctima.

Además de los padres, en un primer momento se demoró al tío de la menor fallecida, aunque después terminó siendo desvinculado de la instrucción.

La muerte de la bebé y los indicios de abuso sexual

El caso se conoció durante la noche del martes, cuando la niña fue trasladada de urgencia desde su vivienda en la localidad de El Dique al Hospital Gutiérrez de La Plata.

La pequeña ingresó con un cuadro de convulsiones y falleció minutos más tarde en el centro de salud ubicado en diagonal 114, entre 39 y 40.

Tras asistirla, los médicos dieron aviso a las autoridades al constatar que la bebé presentaba signos evidentes de maltrato físico y lesiones en sus partes íntimas, compatibles con un presunto abuso sexual, lo que activó de inmediato el protocolo judicial, dando finalmente con la captura e imputación de sus dos padres.