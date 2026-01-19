Quiénes son los argentinos que forman parte de la lista negra del ICE en Estados Unidos

Nueve argentinos aparecen en el sitio “Lo peor de lo peor”, la página que muestra a los criminales extranjeros arrestados por el ICE.

El ICE estuvo bajo la lupa debido a una serie de polémicos operativos.

En los últimos días, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargada de localizar extranjeros que violen leyes en Estados Unidos, estuvo bajo la lupa debido a una serie de polémicos operativos. El más resonante fue el caso de Renee Nicole Good (37), quien murió en medio de un operativo de control migratorio.

Quiénes son los argentinos que forman parte de la lista negra del ICE En diciembre de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional lanzó el sitio “Lo peor de lo peor”, una página en la que se muestra una galería de imágenes de los peores criminales extranjeros arrestados por el ICE.

En ella aparecen nueve argentinos. La primera que aparece es Vanesa Landaburu, quien fue arrestada en Las Vegas por robo y tenencia de armas de fuego. Luego está Joaquín Acosta, arrestado en Conroe, Texas, por agresión.

argentinos ICE Homeland Security Por otro lado, Juan Nasisi-Funes fue detenido en Indiana por obstrucción de una investigación criminal e infracciones de tránsito. Marlene Eliana Santaella fue capturada en Maine por formar parte de una banda dedicada al robo en comercios minoristas.

Andrés Palermo fue detenido en Kissimmee por tenencia de armas de fuego y de drogas. En Orlando, capturaron a María Iacucci por posesión de cocaína. Marcos Ontivero fue detenido en el mes de agosto de 2025 por proxenetismo. Ontivero ya fue deportado.