Quién es la mujer detenida por la muerte del socio de Martín Menem y por qué se negó a declarar

La investigación por el presunto asesinato de Daniel Osorio Peñaloza, el ciudadano venezolano, CEO de GenTech y socio comercial del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sumó un nuevo capítulo de hermetismo judicial durante las últimas horas. Tras ser citada a indagatoria por la jueza Paula González y el fiscal Eduardo Cubría, la única detenida del caso, Anabela Sabrina Olmedo, se negó a declarar y rechazó la posibilidad de dar su versión sobre lo ocurrido en el departamento de Caballito.

Olmedo fue arrestada a principios de esta semana en una vivienda de la localidad bonaerense de José C. Paz, aunque según pudo constatar MDZ, también registra un domicilio en la zona de San Miguel. La Justicia llegó a ella mediante el entrecruzamiento de comunicaciones telefónicas y el análisis minucioso de las cámaras de seguridad del edificio de la calle Díaz Vélez al 5581, que la captaron saliendo del lugar entre la madrugada del sábado 6 y el domingo 7 de junio, horas antes de que el cuerpo del empresario fuera hallado sin vida por su socio Alexander Quinteros Calderón y el propio Martín Menem.

Embed La defensa de la familia: "Maneja en Uber, no es una viuda negra" A pesar de que la principal hipótesis policial apunta a un robo bajo la modalidad de "viuda negra", el entorno íntimo de la acusada salió a desmentir de manera tajante esa versión y el supuesto ejercicio del trabajo sexual.

En declaraciones radiales a Radio Mitre, la hija de la detenida defendió la inocencia de su madre y aseguró que la mujer manejaba vehículos de aplicaciones de transporte para sobrevivir. "Todo es una confusión", expresaron desde su círculo familiar, detallando que durante el allanamiento en la casa de José C. Paz, los efectivos policiales "buscaban dólares, pero se encontraron con la heladera vacía", buscando graficar la compleja situación económica que atraviesan y descartar el botín de un desvalijamiento.

menem y peñaloza (1) Además de su rol en la firma principal, el contador venezolano mantenía una estrecha relación de confianza comercial con el actual presidente de la Cámara de Diputados. Montaje MDZ El pasado judicial de la sospechosa El perfil de Anabela Sabrina Olmedo bajo la lupa de los investigadores incluye un antecedente de alto voltaje en el fuero penal bonaerense. En octubre de 2022, la mujer fue denunciada por otra ciudadana que la acusó de haberla amenazado de muerte y de efectuarle disparos con un arma de fuego, aunque afortunadamente no logró herirla.