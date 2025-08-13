Quién es la azafata que intentó contrabandear relojes, iphones y joyas valuados en más de 50 millones de pesos

La azafata fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza y tiene prohibido salir del país mientras avanza la causa.

María del Carmen Patané, la azafata que fue detenida acusada de contrabando.

Una azafata intentó contrabandear relojes, iphones y joyas valuadas en más de 50 millones de pesos. La tripulante de cabina fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza y tiene prohibido salir del país mientras avanza la causa.

El hecho ocurrió en los primeros días de mayo, cuando la azafata fue interceptada por la Unidad Operativa de Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza en la nueva terminal B de preembarque internacional, antes de que tomara un vuelo con destino a Miami.

Quién es la azafata Según trascendió, se trata de María del Carmen Patané (64), una tripulante de cabina que trabajó en Aerolíneas Argentinas por 34 años. Sin embargo, diez días después del escándalo renunció.

El caso quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, bajo la órbita de la justicia federal. La azafata fue imputada por el delito de “tentativa de contrabando”. Además, tiene prohibido salir del país.

Qué objetos intentó contrabandear Al pasar por el escáner, la seguridad aeroportuaria detectó que llevaba joyas, relojes y celulares de alta gama que no habían sido declarados. Entre los objetos se encontraban: cuatro relojes Rolex, joyas de oro y diamantes, diez iPhones, ocho monedas de oro y otros dos celulares de menor valor. La tasación oficial de estos objetos superó los 58 millones de pesos.