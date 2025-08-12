Una azafata intentó contrabandear relojes, iphones y joyas valuadas en más de 50 millones de pesos

La azafata de Aerolíneas Argentinas fue detenida por la Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza, antes de que tomara un vuelo con destino a Miami.

Una azafata de Aerolíneas Argentinas intentó contrabandear relojes, iphones y joyas valuadas en más de 50 millones de pesos. La tripulante de cabina de 64 años fue detenida en el aeropuerto de Ezeiza y tiene prohibido salir del país mientras avanza la causa.

El hecho ocurrió en los primeros días de mayo, cuando la azafata María del Carmen Patané fue interceptada por la Unidad Operativa de Seguridad Aeroportuaria de Ezeiza en la nueva terminal B de preembarque internacional, antes de que tomara un vuelo con destino a Miami.

Al pasar por el escáner, la seguridad aeroportuaria detectó que llevaba joyas, relojes y celulares de alta gama que no habían sido declarados.

Entre los objetos se encontraban: Cuatro relojes Rolex, joyas de oro y diamantes, diez iPhones, ocho monedas de oro y otros dos celulares de menor valor. La tasación oficial de estos objetos superó los 58 millones de pesos.