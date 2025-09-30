Quién es Florencia, la sobrina de Sotacuro detenida por el triple crimen en Florencio Varela
La joven de 30 años es la séptima detenida por el triple crimen de Florencio Varela, y es sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, acusado de manejar el auto de apoyo.
El lunes por la tarde, la causa que investiga el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes cuyos restos fueron hallados en un domicilio en Florencio Varela, sumó un nuevo detenido. Se trata de Florencia Ibáñez.
Quién es Florencia Ibáñez
La joven de 30 años es la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro, uno de los detenidos en la causa. Sotacuro fue detenido en Villazón, Bolivia, cerca de La Quiaca, por ser el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo.
Video: así se llevaban detenida a Florencia
Florencia fue detenida el lunes pasado, luego de aparecer en televisión. La acusación en su contra se centra en su presunta colaboración con la fuga y el ocultamiento de su tío. “Ella es inocente, no me sorprende para nada. Esto es lo mejor, no tiene a donde ir, está amenazada”, indicó el abogado de Florencia, Guillermo Endi, en diálogo con los medios. Y aseguró: “Ahora está más segura que antes. Recibió amenazas en su casa y la familia también”.
Quiénes son los otros detenidos
- Miguel Ángel Villanueva Silva: dueño de la casa en Florencio Varela donde hallaron los cuerpos.
- Magalí Celeste González Guerrero: pareja de Villanueva, también dueña de la vivienda, ubicada en el barrio La Esperanza.
- Daniela Iara Ibarra y Maximiliano Andrés Parra: los encontraron limpiando las manchas de sangre en donde hallaron los restos de las víctimas. Ambos se negaron a declarar durante sus indagatorias.
- Lázaro Víctor Sotacuro: el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. Fue detenido en Villazón, Bolivia, cerca de La Quiaca.
- Ariel Giménez: acusado de cavar el pozo donde fueron arrojados los restos. Se negó a prestar declaración ante las autoridades.