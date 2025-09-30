Quién es Florencia, la sobrina de Sotacuro detenida por el triple crimen en Florencio Varela

El lunes por la tarde, la causa que investiga el triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) , las jóvenes cuyos restos fueron hallados en un domicilio en Florencio Varela , sumó un nuevo detenido. Se trata de Florencia Ibáñez .

La joven de 30 años es la sobrina de Víctor Sotacuro Lázaro , uno de los detenidos en la causa. Sotacuro fue detenido en Villazón, Bolivia, cerca de La Quiaca, por ser el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo.

Florencia fue detenida el lunes pasado, luego de aparecer en televisión. La acusación en su contra se centra en su presunta colaboración con la fuga y el ocultamiento de su tío. “Ella es inocente, no me sorprende para nada. Esto es lo mejor, no tiene a donde ir, está amenazada”, indicó el abogado de Florencia, Guillermo Endi, en diálogo con los medios. Y aseguró: “Ahora está más segura que antes. Recibió amenazas en su casa y la familia también”.