Quién es el noruego detenido en Palermo que tenía un pedido de captura internacional

El hombre fue interceptado por la Policía Federal Argentina en Palermo, tras una investigación coordinada con autoridades de Noruega e Interpol.

Efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron al noruego en la vía pública.

Un ciudadano noruego que se encontraba prófugo de la justicia de su país fue detenido en las últimas horas en el barrio porteño de Palermo por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA). Sobre el hombre, de 35 años, pesaba un pedido de captura internacional emitido por delitos vinculados al narcotráfico, integración de una organización criminal y conducción bajo los efectos del alcohol.

Quién es el noruego detenido en Palermo El detenido, identificado como Joern Henning Kaugerud, había sido condenado en Noruega a una pena de 11 años y 7 meses de prisión. Tras fugarse, se emitió una Notificación Roja de Interpol, lo que activó una serie de tareas investigativas por parte de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA.

Una vez recibida la alerta internacional, los investigadores iniciaron una serie de diligencias con el objetivo de localizar al prófugo. Para ello, se valieron de los sistemas informáticos y bases de datos provistas por la Organización Internacional de Policía Criminal (O.I.P.C. - Interpol), en coordinación con la Oficina Central Nacional (OCN) de Oslo.

DFI

El intercambio de información entre las autoridades argentinas y noruegas permitió establecer que el individuo se encontraba residiendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, concretamente en una propiedad ubicada en el barrio de Palermo. El inmueble funcionaba como vivienda de alquiler temporario y se encontraba en una zona caracterizada por la presencia de ciudadanos extranjeros.