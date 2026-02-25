Quién es el hombre que fue atacado con un fierro en Castelar y cómo está su salud

Un grave episodio de violencia se desató en la localidad de Castelar , en el partido bonaerense de Morón, el lunes por la tarde, cuando un hombre de 63 años fue atacado con un fierro en la cabeza durante una discusión de tránsito.

Alejandro Darío Vargas , de 63 y vecino de la zona, fue la víctima que sufrió un golpe en la cabeza con una llave de cubo tipo “L” tras una discusión vial con otros dos hermanos.

Vargas , quien trabaja como despachante de aduana, se dedica a la gestión en comercio exterior, es padre de familia y está muy activo en redes sociales, donde comparte imágenes de su vida familiar y su actividad profesional.

Según su perfil en LinkedIn, estudió en la Universidad de la Marina Mercante y trabaja de manera independiente. La familia también desarrolla su actividad en el rubro del comercio exterior a través de un estudio ubicado en Parque Leloir, en Ituzaingó.

Como consecuencia del ataque , Vargas sufrió un hundimiento de cráneo y se desvaneció de inmediato, por lo que tuvo que ser asistido por su hijo en el lugar.

En las últimas horas, el hombre tuvo que ser derivado al sanatorio de La Trinidad en Ramos Mejía, donde le detectaron una fractura en el cráneo, además del hundimiento a la altura de la nuca. En consecuencia, este miércoles, los médicos decidieron avanzar con una cirugía para limpiar y proteger la zona.

Relatos salvajes en Morón discutieron, le pegaron con un fierro a un hombre y fueron detenidos

El presunto motivo del ataque

El incidente ocurrió en la colectora del Acceso Oeste, a la altura de la calle Juan Manuel de Rosas, donde dos hermanos que iban a bordo de una camioneta Fiat Fiorino se detuvieron y comenzaron a increpar a Vargas, quien manejaba una camioneta Ford Ranger.

De acuerdo con los testigos, la discusión se habría dado por un roce entre ambos vehículos. Durante el enfrentamiento, Vargas mostró un rifle de aire comprimido y amenazó a los agresores, lo que desató la violencia.

Enseguida, los dos hermanos atacaron físicamente a la víctima, propinándole golpes y patadas, hasta que uno de ellos lo agredió con la llave de cubo, dejándolo inconsciente.

El violento episodio fue registrado por un vecino que filmó la secuencia completa. En los videos se observa cómo uno de los agresores utiliza la llave como un arma, mientras varias personas intentan separar a los involucrados en la pelea. Tras el ataque, Vargas fue asistido rápidamente por uno de sus hijos, quien estaba presente en el lugar.

Los detenidos tras el enfrentamiento en Castelar.

Los agresores fueron detenidos y liberados a las pocas horas

El ataque ha conmocionado a la comunidad, que ha seguido el caso de cerca. Los dos agresores fueron detenidos y enfrentan cargos graves. Uno de ellos está imputado por "intento de homicidio", mientras que el otro enfrenta acusaciones de "amenazas agravadas por el empleo de arma y daño". Pese a ello, los liberaron a las pocas horas.