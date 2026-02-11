Quién es el anestesista que dejó el quirófano por su celular y causó la muerte de un nene de 4 años

La Justicia de la provincia de Río Negro sentenció a tres años de prisión a Mauricio Javier Atencio Krause , el anestesista que se distrajo con el celular durante una cirugía y provocó la muerte de un nene de 4 años , llamado Valentín Mercado Toledo. Además, tendrá siete años de inhabilitación médica .

La resolución del juez Emilio Stadler de este martes consideró culpable a Krause por el delito de homicidio culposo.

Krause ejercía la medicina en la ciudad de General Roca en la especialidad de anestesiología. Actualmente, tiene dos hijos menores y está en una relación.

Mauricio Javier Atencio Krause, el anestesista que se distrajo con el celular durante una cirugía y provocó la muerte de un niño de cuatro años

La razón por la que Valentín tuvo que ingresar a quirófano el 11 de julio de 2024 fue por una hernia diafragmática en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, provincia de Río Negro. Según la norma, debía tratarse de un proceso relativamente breve. Sin embargo, el niño sufrió una una encefalopatía hipóxico-isquémica (falta de oxígeno en el cerebro), lo que terminó por provocarle la muerte cerebral.

De acuerdo con lo revelado en el juicio, el anestesista Krause se terminó distrayendo con el celular cuando en realidad debería haber monitoreado los signos vitales del niño. Las pericias mostraron que Valentín estuvo al menos diez minutos sin registros de presión arterial ni oxigenación sin que el anestesista se percatara.

El fallo contra el anestesista

Krause deberá cumplir durante tres años estrictas reglas de conducta, entre ellas la obligación de presentarse mensualmente ante la Justicia y la prohibición de cometer nuevos delitos. En su alegato, los fiscales Gastón Britos Rubiolo y Norma Reyes, del Ministerio Público Fiscal, habían solicitado la misma pena, aunque con el agregado de una inhabilitación por diez años para ejercer la profesión.

“El imputado omitió su deber de vigilancia continua. Solo tenía que mirar el monitor o al propio niño para notar que algo andaba mal”, sostuvo Rubiolo ante el tribunal, al apuntar contra la conducta del médico durante la intervención.

La investigación determinó que Krause llegó a abandonar el quirófano en plena cirugía para buscar un cargador de celular. Las pericias fueron contundentes: Valentín permaneció al menos diez minutos sin registros de signos vitales, un lapso clave que derivó en consecuencias irreversibles.

Tras la operación, la familia fue informada inicialmente sobre una presunta “bradicardia”. Sin embargo, con el correr de los días, los diagnósticos comenzaron a cambiar. Adriana Toledo, madre del niño, relató que recibió explicaciones confusas hasta que, una semana después, los médicos le confirmaron que el daño era irreversible.

“Mami, lo vamos a desconectar”, fueron las palabras que escuchó la familia de Valentín antes de que su corazón dejara de latir.