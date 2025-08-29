Quién era la mujer que fue prendida fuego por su expareja en San Martín

Un hombre discutió con su expareja y la prendió fuego en medio de la calle. La secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona.

El miércoles pasado, un femicidio conmocionó al partido bonaerense de San Martín. Un hombre discutió con su expareja y la prendió fuego en medio de la calle, frente a su actual novio. La terrible secuencia fue captada por una cámara de seguridad de la zona.

La víctima fue identificada como Ana Clara Luna, una mujer de 31 años. Según trascendió, la mujer tenía hijos en común con el agresor y no era la primera vez que él ejercía violencia física sobre ella. El hombre ya la había amenazado con prenderla fuego en varias oportunidades. Sin embargo, Luna nunca lo denunció.

Asimismo, tanto el agresor como la víctima tenían graves problemas con el consumo de drogas. Los investigadores sospechan que este tema había sido el desencadenante de la discusión que tuvo un trágico final.

La escalofriante secuencia El terrible hecho ocurrió el miércoles pasado por la madrugada, en la intersección de las calles El Ombu y El Clavel, en Ciudad Jardín El Libertador. En las imágenes se observa como, cerca de las 5 de la mañana, el hombre discutió con su expareja y frente a seis personas, incluida la actual pareja de la víctima, roció líquido inflamable sobre su ex y la prendió fuego con un encendedor.

