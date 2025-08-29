Horror en San Martín: discutió con su expareja y la prendió fuego en el medio de la calle

La mujer tenía el 70% del cuerpo, por lo que debió ser trasladada a un hospital de la zona, donde estuvo internada hasta que falleció.

Un femicidio tuvo lugar en el partido bonaerense de San Martín, donde un hombre discutió con su expareja y la prendió fuego en medio de la calle, frente a su actual novio. Como consecuencia, la mujer fue trasladada a un hospital de la zona, donde falleció horas después.

El terrible hecho ocurrió el miércoles pasado por la madrugada, en la intersección de las calles El Ombu y El Clavel, en Ciudad Jardín El Libertador. La aberrante secuencia fue registrada por una cámara de seguridad de la zona.

En las imágenes se observa como, cerca de las 5 de la mañana, el hombre discutió con su expareja y frente a seis personas, incluida la actual pareja de la víctima, roció líquido inflamable sobre su ex y la prendió fuego con un encendedor.

En el video se ve a la mujer corriendo por la calle en llamas. Segundos después, cayó al piso y fue asistida por los testigos. Debido a la gravedad de sus heridas, la mujer fue trasladada al Hospital Fleming y luego, derivada al Hospital Diego Thompson. Allí, constataron que tenía el 70% de su cuerpo quemado. Horas después, de permanecer internada en grave estado, falleció.