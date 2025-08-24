El día en que San Martín recibió el título más importante de su vida

A lo largo de la historia las escuelas mendocinas se convirtieron en un fiel custodio del legado sanmartiniano, resaltando siempre su rol indiscutido de referencia patriótica nacional, pero además ponderando en forma pionera su faceta como papá. Todo comenzó cuando en 1953 la profesora Lucía Zuloaga de García Sada presentó ante Dirección General de Escuelas de Mendoza la iniciativa para declarar el 24 de agosto como “Día del Padre”. Este pedido fue aceptado por Resolución 192-T-53, durante el gobierno de Carlos Horacio Evans, instituyendo oficialmente en el Calendario Escolar de la Provincia la celebración del “Día del Padre Mendocino”.

La resolución tomó fuerza de ley recién en 1986 cuando se dictó la Ley Provincial N° 5131, bajo la gobernación de Felipe Santiago LLaver, ante el proyecto de la diputada Irma Komizarki de Kozusnik. En dicha ley se estableció el 24 de agosto como “Día del Padre”, en referencia al día del nacimiento de la hija de José de San Martín y Remedios de Escalada: Mercedes Tomasa.

Así fue como en aquella casa de la Ciudad de Mendoza (actual Museo “Casa de San Martín”, en la calle Corrientes 343), nacerá Merceditas el 24 de agosto de 1816. Una semana después recibió el bautismo de manos del capellán Lorenzo Güiraldes con el padrinazgo de José Antonio Álvarez Condarco y Josefa Álvarez de Delgado.

¿Habrá algún título qué colme más a una persona, como un halago superlativo, que el reconocimiento de ser considerado un buen padre? Seguramente, no. En el fondo, virtudes y orgullo de toda persona responsable que asume comprometidamente el rol asignado.

Al justo título de “padre de la patria” llegó munido de una convicción, estudio y preparación que excedían lo común. Sobreponiéndose a las mezquindades internas. Con un coraje y una capacidad organizativa y liderazgo propio de los hombres de Estado que ostentan una visión y perspectiva sujeta en una sólida formación y un espíritu inquebrantable. En el marco de una estrategia continental cuyo rol cumplió a la perfección desde el extremo sur de América y contando con una estructura de conjunto conformada por hombres y mujeres que cumplieron acertadamente lo planeado.

En paralelo a lo anterior; al honor de ser considerado un buen padre tardó una vida, consiguiéndolo prácticamente solo. Fue aprendiendo día a día. Recordemos que Remedios murió en 1823 cuando Mercedes tenía 7 años. Por ende, en el plano de las conjeturas sostendremos que San Martín tardó mucho menos tiempo para convertirse en “el padre de la patria” que un buen padre. Difícil título, ser padre. La profesión donde primero te otorgan el certificado y después tienes que cursar la materia.

Mendoza, la provincia sanmartiniana

Pero entonces, ¿por qué no conmemoramos el Día del Padre el 24 de agosto en todo el país?

Durante estos últimos 72 años las escuelas de Mendoza conservaron lealmente la memoria del Libertador en la celebración del 24 de agosto como Día del Padre, y aunque siempre hubo intentos de dictar la ley a nivel nacional mediante distintos proyectos, los intereses económicos y empresariales pudieron más, ya que habría que cambiar el Día del Niño a junio y llevar el Día del Padre a agosto.

san francisco mendoza En la iglesia de San Francisco están los restos de Merceditas.

Entre los últimos antecedentes registrados se encuentra el proyecto de Ley Nacional instituyendo como Día del Padre el 24 de agosto, que se conmemoraría el tercer domingo de agosto de cada año. presentado por el Senador Nacional Roberto Gustavo Basualdo por Expediente Nº S-1834/12, que perdió estado parlamentario por no haber recibido tratamiento durante dos años. El mismo fue reproducido el 29 de mayo de 2014 por expediente Nº S-1636/14, pero al no ser tratado volvió nuevamente a perder el estado parlamentario en 2015. El último intento fue en 2016 por un proyecto presentado ante el senado nacional por Julio Cobos y aprobado en abril de 2017 (sobre expediente S -3190 /16) con la anuencia unánime de todos los legisladores mendocinos.

En la actualidad, distintas campañas gubernativas con el acompañamiento de un amplio sector ciudadano siguen empujando la idea de nacionalizar la propuesta. Y como siempre, una vez más, lo que en otros ámbitos nacionales se ignora, se debate poco o se esconde bajo la alfombra, en Mendoza es ley desde hace rato. Orgulloso ejemplo mendocino, provincia donde el legado de José de San Martín sigue estando vivo, vigente y marcando la agenda.