Quién era el exconvicto asesinado en Godoy Cruz: el dolor de la familia y su historial delictivo

Leandro Ever Castillo , de 32 años, fue asesinado este domingo de un tiro en la cabeza en medio de un tiroteo en el barrio Puesta del Sol , en Godoy Cruz. El hecho de sangre es investigado por la fiscal de Homicidios Andrea Lazo y los detectives tienen en la mira a dos sospechosos, a quienes testigos sindicados como autores.

Además, se conoció el extenso historial delictivo de la víctima. Pese a los abundantes antecedentes, llevaba casi 6 años sin conflictos con la ley.

Cerca de las 21.30 los vecinos del barrio dieron aviso a la línea de emergencia 911 por detonaciones de armas de fuego en la zona. Al llegar, los efectivos encontraron a Castillo, oriundo del asentamiento Piedras Blancas , tendido en el suelo con un grave sangrado a raíz de la herida de bala.

El delincuente fue asistido en primera instancia por médicos del Servicio de Emergencias Coordinado ( SEC ) y trasladado posteriormente al Hospital Central , donde pasadas las 23 se confirmó su muerte.

Además, en un periodo de tiempo similar, otro hombre, de 38 años, se presentó en el Centro de Salud La Estanzuela con una herida de bala en su brazo derecho. Al igual que Castillo, este sujeto también fue derivado al hospital capitalino, pero negó en todo momento haber participado en el tiroteo.

El impacto de la muerte en una familia golpeada

La noticia del fallecimiento de Castillo golpeó fuertemente a su núcleo familiar, principalmente a su pareja y madre del hijo de la víctima, que compartió una serie de posteos dedicados al muerto.

image

"Leandro, papi, mi amor. Vos no te fuiste amor, vení", escribió la afectada mujer horas después de la muerte de Castillo. En otro mensaje se limitó a definir "te amo, mi amor. Siempre vas a ser mi amor", acompañado de una foto de la pareja con su hijo. A estos posteos, los amigos y familiares de la mujer lamentaron la noticia.

El extenso prontuario de Castillo

El fallecido en el tiroteo de este domingo contaba con un amplio historial de crímenes iniciado en 2011, pero con un último hecho que data de 2019. Fuentes policiales compartieron el prontuario de Castillo, el cual está compuesto de los siguientes delitos:

Encubrimiento agravado. Octubre de 2019.

Robo calificado por escalamiento; robo calificado en poblado y en banda, y robo agravado por uso de arma de fuego. Octubre de 2019.

Encubrimiento agravado y encubrimiento simple. Marzo de 2016.

Robo agravado. Septiembre de 2015.

Robo agravado por el uso de arma. Septiembre de 2014.

Robo agravado por el uso de arma no habida en concurso ideal en poblado y en banda. Octubre de 2013.

Robo agravado por el uso de arma apta para el disparo. Diciembre de 2011.

Robo agravado. Junio de 2011.

A partir de la información proporcionada, se pudo saber que Castillo llevaba casi 6 años sin tener problemas con la ley.