Quién era Candela, la joven que fue brutalmente asesinada en La Matanza

Un estremecedor hecho conmocionó al partido bonaerense de La Matanza . El sábado pasado, una joven fue hallada muerta dentro de su auto con un disparo en la cabeza. Horas más tarde, la familia comenzó a apuntar a Rodrigo López como el principal acusado del crimen , quien antes de ser detenido se suicidó.

Se trata de Candela Santa María, una joven de 24 años que trabajaba como chofer de Uber para poder pagar el Fiat Cronos que había comprado hace poco. “Candela era una chica sana y trabajadora”, expresó Fernando, primo de la víctima.

Sin embargo, el caso dio un inesperado giro cuando un testigo vinculó a Candela con la venta de municiones. Un joven de 21 años afirmó haber realizado una transacción con la víctima hace algunos días. Según relató, se reunió con ella para comprarle municiones calibre 9 milímetros el pasado 28 de agosto.

En una de las declaraciones, un testigo mencionó que el sospechoso había puesto en venta una pistola en redes sociales. Este dato podría ser cierto, dado que en el interior del vehículo donde fue encontrado el cuerpo de Candela se hallaron cajas de municiones compatibles con ese arma.

Este hallazgo refuerza la teoría de que el acusado podría haberse contactado con ella para comprarle municiones, ya que la pistola fue encontrada en Virrey del Pino durante el operativo para detenerlo, minutos antes de que se quitara la vida.

La causa está a cargo del fiscal Diego Rulli, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Homicidios de La Matanza, quien continuará con la investigación. Por otro lado, las pericias quedaron a cargo de la Policía Federal Argentina.