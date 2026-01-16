"¿Qué te metés con mi vieja?": un hombre le pegó una trompada a un nene de 13 años en la calle

Una cámara de seguridad de la zona registró el momento en el que el hombre, sin mediar palabra, le pegó en la cara al menor.

Un aberrante y violento hecho tuvo lugar en el partido bonaerense de Brandsen, donde un hombre de 30 años, sin motivo alguno, le pegó una trompada a un nene de 13 en la calle. El agresor ya fue identificado y se espera que en las próximas horas sea detenido.

Video: el momento de la brutal agresión a un menor Un hombre le pegó una trompada a un nene de 13 años en la calle El hecho ocurrió el miércoles pasado. Una de las cámaras de seguridad de la zona registró el momento en el que el hombre, sin mediar palabras, le pegó una trompada al menor. Luego, el agresor le intentó pegar una segunda vez, pero los vecinos lograron socorrer a la víctima.

Según trascendió, luego de pegarle al niño, el hombre le reclamó. “Eh, wacho ¿qué te metés con mi vieja?”.

¿Qué dijo el papá del nene? “Se salvó porque paró gente, pero lo iba a rematar”, expresó el papá del menor y agregó: “El golpe fue certero y si hubiera entrado bien, hablaríamos de una víctima más”.

A su vez, confirmó que ya realizó la denuncia y que el agresor ya fue identificado. “Desconozco si lo van a poder procesar o tiene problemas de salud mental. Una persona que golpea de la nada a un chico que ni siquiera está preparado para una pelea, no sé cómo puede estar libre”, manifestó.