Video: pateó a su nena porque no quería caminar y la dejó internada

Las cámaras de seguridad captaron un violento episodio: una madre correntina golpeó a su nena porque no quería caminar. Tras la viralización del hecho, la pequeña fue internada y la mujer quedó detenida.

La secuencia de violencia infantil se produjo el sábado a la tarde en la localidad de Santo Tomé, Corrientes. Una mujer caminaba junto a su nena de 1 año y 10 meses por calle Escalada casi esquina Independencia cuando, en un momento de la marcha, la pequeña se tropieza y cae al piso.

Al notar que la menor no se recupera instantáneamente, la levanta enojada y empieza a darle patadas y golpes de puño. En total se trató de dos patadas en la cabeza y una trompada en la cara.

Luego de los golpes, la menor quedó tendida en el suelo boca abajo, pero la mujer la levantó a la fuerza y la llevó a rastras hacia la vereda de enfrente.

Finalmente, la Policía de Corrientes intervino en el caso y efectivos de la Sección de la Mujer y el Menor de la Policía de Santo Tomé, se acercaron hasta la zona pero no encontraron testigos porque los locales estaban cerrados. En ese contexto, la búsqueda de la mujer se realizó a través de las redes sociales, siguiendo los comentarios realizados por los vecinos en las publicaciones de los medios de comunicación que difundieron la noticia.

Al atraparla, la joven afirmaba que no había golpeado a su hija pero, al consultarle en dónde se encontraba la pequeña, la mujer no quería dar explicaciones. Un familiar de la mujer confirmó que "siempre agrede física y verbalmente a sus hijos" y que "no es la primera vez que sucede esto".

Luego de la llegada de una médica policial, solicitaron la internación de la pequeña, quien quedó al resguardo de su abuela materna. La menor de casi dos años presentaba lesiones leves en el rostro, cuerpo y mostraba signos de abandono.