Previo a la sentencia, Brenda Agüero hizo su descargo final y cuestionó a las mamás de los bebés muertos

En uno de los tramos más controvertidos de su discurso, Agüero apuntó directamente contra las madres de las víctimas. "Me impactó mucho ver a las mamás con un papel en la mano. Uno piensa: ‘se les murió un hijo’... ¿por qué necesitan que las guionen?", expresó. Y agregó con visible malestar: “Eso me resultó muy duro de ver. Es una experiencia que no viví —y que espero nunca vivir—, pero me chocó ese nivel de preparación”.

La enfermera, que enfrenta una posible condena a prisión perpetua, comenzó su declaración dirigiéndose al jurado: “Sé que no es una tarea sencilla la que tienen. Pase lo que pase, estoy en paz con mi conciencia”, aseguró. A lo largo de su intervención, reafirmó su postura de no haber cometido los delitos que se le imputan. “Estoy completamente segura de que no hice nada. No necesito convencer a nadie, aunque me toque pasar muchos años en Bouwer”, manifestó.