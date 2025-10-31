"Prefiero matarme antes": anunció por TikTok que se iba a suicidar, lo hizo y detuvieron a su ex

Un terrible hecho mantiene en vilo a la provincia de Tucumán. El pasado 24 de octubre, Karla Robles (27) se suicidó. En las últimas horas, su expareja, Ricardo Zerda, fue detenido. La investigación busca determinar si el hombre tuvo algún tipo de implicancia en la muerte de la joven de 27 años.

La captura de Zerda ocurrió en el Hospital Obarrio. El fiscal Pedro Gallo indicó que ya se tomaron declaraciones a testigos y vecinos. Las pesquisas buscan determinar si existieron antecedentes de violencia de género que pudieran haber influido en la decisión de la joven de quitarse la vida.

Denuncias previas El abogado de la familia Robles, Augusto Avellaneda, señaló que existieron episodio de violencia. “En 2022 ella lo denunció por violencia de género. El fiscal Augusto Zapata le formuló cargos y dictó medidas de protección que fueron incumplidas”, detalló, en diálogo con Canal 10 de Tucumán. Sin embargo, en aquella ocasión, Zerda no fue detenido ya que “la Justicia entendió que era suficiente con un apercibimiento y una advertencia”.

Según mencionó Avellaneda, luego de que el caso se viralizó aparecieron otras mujeres denunciando que también habían sido víctimas de violencia de género.