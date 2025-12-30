Por qué el perro de la mujer degollada en Lomas del Mirador fue clave para detener al sospechoso

Manuel Alberto Norry, el principal sospechoso por el crimen de Janet Karina Arotinco Palomino, fue detenido. El rol clave del perro de la víctima.

El crimen de Janet Karina Arotinco Palomino mantiene en vilo al partido bonaerense de La Matanza. La mujer de 44 años volvía de bailar cuando fue degollada en Lomas del Mirador. En las últimas horas, Manuel Alberto Norry, el principal sospechoso por el crimen de Palomino, fue detenido.

Por qué el perro de la víctima fue clave Para la Justicia, el perro se transformó en un elemento central de la investigación, ya que permitió vincular al sospechoso con la escena del crimen y reforzar la hipótesis de una relación sentimental previa entre Norry y la mujer asesinada.

Lo determinante fue la conducta del perro de la víctima, registrada por las cámaras de seguridad. En las imágenes, advirtieron que el animal reconocía tanto a su dueña como al agresor.

La captura del sospechoso El sospechoso fue detenido tras una serie de allanamientos y quedó a disposición de la fiscalía interviniente. De acuerdo con las primeras informaciones, mantenía una relación sentimental con la víctima, un dato que ahora es analizado en profundidad por los investigadores.