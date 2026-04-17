Pidieron que el Pity Álvarez vaya a juicio por el crimen de su vecino en Villa Lugano

En las últimas horas, el fiscal Sandro Abraldes pidió que se reactive de manera inmediata el proceso judicial contra Cristian “Pity” Álvarez y que se fije una fecha para el inicio del juicio oral por el crimen de un vecino de Villa Lugano .

El músico está acusado de haber asesinado a Cristian Díaz en julio de 2018, en el barrio Samoré, y el expediente tuvo múltiples interrupciones a lo largo de los últimos años debido a su estado de salud.

En su dictamen, Abraldes sostuvo que Álvarez cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar el proceso penal y que no existen motivos para seguir postergando el debate.

Según señaló, un informe reciente del Cuerpo Médico Forense concluyó que el imputado “dispone de una reserva cognitiva” suficiente para participar de las distintas instancias judiciales.

En ese sentido, el fiscal remarcó que, si bien un juicio puede ser una situación estresante, no se trata de un factor determinante que impida su realización.

El recital en Córdoba

Uno de los puntos centrales del planteo de la fiscalía fue el recital que Álvarez brindó en diciembre de 2025 en el estadio Mario Kempes, en Córdoba.

Para Abraldes, esa presentación fue una prueba concreta de su capacidad cognitiva. “Se observa a una persona orientada en tiempo y espacio, con dominio de su atención y concentración”, sostuvo.

pity alvarez en el kempes

Además, destacó que durante el show, de aproximadamente tres horas, el músico pudo sostener una coordinación compleja, interactuar con el público y manejar niveles de estrés, lo que, según el fiscal, contradice los planteos de la defensa.

Juicios de hasta tres horas y rechazo a nuevos estudios

En línea con ese argumento, la fiscalía propuso que las audiencias del juicio no superen las tres horas, tomando como referencia el tiempo que Álvarez pudo sostener durante el recital.

A su vez, pidió rechazar un planteo de la defensa que buscaba realizar una nueva evaluación neuropsicológica profunda, al considerar que se trata de una estrategia para dilatar el inicio del juicio.

“La lógica es clara: hacer nuevos estudios, esperar resultados y volver a evaluar. Resultado final: el juicio no empieza nunca”, advirtió Abraldes.

Un proceso marcado por las suspensiones

El caso contra el ex líder de Viejas Locas ya había sido suspendido en 2021 y, aunque se fijó una fecha de juicio para 2023, volvió a frenarse por su estado de salud.

"Pity" Álvarez

Desde entonces, Álvarez fue sometido a distintas evaluaciones médicas, tanto por el Cuerpo Médico Forense como por peritos de la defensa, que sostienen que no están dadas las condiciones para garantizar su desempeño durante el debate.

Un nuevo show

El fiscal también hizo referencia a que el músico ya tiene previsto un nuevo recital en mayo, en Rosario, lo que refuerza la idea de que puede sostener actividades complejas.

Para la fiscalía, existe una contradicción entre las limitaciones planteadas por la defensa y la conducta reciente del imputado, lo que vuelve necesario avanzar con el juicio oral.