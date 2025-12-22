Piden captura internacional del principal sospechoso por el crimen del turco que apareció muerto en Cañuelas

Se trata de Tunca Kent (32), el principal sospechoso por el homicidio de Efe Saravoglu. Estaría refugiado en Brasil.

En las últimas horas, la causa que investiga el crimen de Efe Saravoglu, el joven turco de 24 años que apareció muerto con una máscara de Spiderman en la localidad bonaerense de Cañuelas, sumó un nuevo capítulo. El principal sospechoso cuenta con pedido de captura internacional.

Se trata de Tunca Kent (32), sobre quien ahora pesa una notificación roja de INTERPOL para ser detenido e indagado por el homicidio de Saravoglu. Según trascendió, en Turquía, el sospechoso tiene un pedido de captura por el delito de abuso de menores.

Cuál sería el móvil del crimen De acuerdo a la investigación de la fiscalía, el móvil del crimen podría estar vinculado a que la víctima mantuvo relaciones con la novia del ahora prófugo. Esto se debe a que los investigadores hallaron conversaciones entre Saravoglu y un usuario de Facebook, a quien le hizo referencia de su relación con la mujer.

turco crimen Cañuelas Tunca Kent, el principal sospechoso por el crimen de Saravoglu. Fiscales.gob.ar “Me estoy acostando con su novia. Él nos ve salir de mi casa a la mañana”, dice uno de los mensajes. A su vez, el padre de la víctima aportó información que recibió de otros integrantes de la comunidad turca que residen en el país, respecto al vínculo de su hijo con la mujer.