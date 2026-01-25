Persecución y detención: lo atraparon con un arma de fuego cargada en Las Heras

Los efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) detuvieron a un sujeto por portación ilegal de arma de guerra en el barrio Aeroparque.

Un hombre de 34 años fue detenido por el personal de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP) tras ser visto descartando un arma de fuego mientras intentaba huir de las autoridades en el interior del barrio lasherino Aeroparque.

La detención del sujeto ocurrió cerca de las 11 de este sábado, cuando un móvil policial patrullaba las calles del barrio Sargento Cabral. Allí, más precisamente sobre la calle Llorens, los uniformados divisaron al sospechoso, quien al verlos comenzó a huir a pie mientras escondía la pistola entre sus ropas.

Intento de fuga y detención El sujeto se intentó fugar cruzando el puente del zanjón e introduciéndose en el barrio Aeroparque. Sin embargo, los efectivos salieron detrás de él y notaron cómo, durante la huida, arrojó la pistola atrás de un árbol.

Finalmente, se logró dar con su captura en el interior de dicho barrio de Las Heras y se logró encontrar el arma descartada por el delincuente, una pistola tipo revólver calibre 38 que contaba con tres municiones sin detonar.