Insólito: atacó a cuchillazos en la cabeza a su amigo por subir una foto con su novia en redes sociales

Un hombre fue detenido por la Policía de Santiago del Estero por atacar a cuchillazos a su amigo en la cabeza y la espalda luego de que este haya publicado una foto con su novia en las redes sociales .

De acuerdo con lo informado por Nueva Diario Web, el atacante estaba en su moto cuando llegó a la vivienda de la víctima. Allí, lo invitó a que fueran a su casa. El agresor fue identificado como Mansilla.

Al arribar al lugar donde ocurrió el crimen, ambos mantuvieron una conversación en la vereda y en ese momento protagonizaron una pelea en la calle que terminó en tragedia.

El asesino de Santiago del Estero era agente de la policía local. Foto: Imagen ilustrativa

La pelea comenzó debido a que Mansilla increpó a su amigo porque este se había tomado una foto con su novia y la posteó en redes. La situación escaló de forma violenta, y empezaron a golpearse cuando el atacante sacó un arma blanca y terminó hiriendo de gravedad a Toloza al apuñalarlo en la espalda y la cabeza.

La víctima logró llegar por sus propios medios hasta su vivienda y solicitó ayuda a sus familiares, quienes al verlo ensangrentado lo trasladaron de urgencia al Hospital Regional.

La investigación

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria N°11, que tomó testimonio del hombre herido. Según su relato, el agresor, identificado como Mansilla, lo acusó en un primer momento de haberle robado una billetera, aunque luego sostuvo que el verdadero motivo del ataque habría sido una fotografía con su novia.

La causa fue caratulada como lesiones leves y quedó en manos de la Justicia, que avanza para esclarecer las circunstancias del violento episodio.