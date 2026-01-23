Brutal robo a 4 turistas argentinos en Brasil: qué se llevaron los delincuentes

Cuatro turistas argentinos fueron víctimas de un nuevo hecho de inseguridad en Brasil. Mientras los cuatro se encontraban en una playa de Florianópolis, los delincuentes les robaron su camioneta Toyota Hilux que estaba en un estacionamiento público. A su vez, se llevaron dinero y documentos.

El hecho ocurrió el miércoles pasado por la tarde, en el estacionamiento público de Praia Brava. El dueño de la camioneta, Iván Vargas, habló con los medios y dio nuevos detalles de cómo fue el asalto.

El relato del dueño de la camioneta “Había muchos autos argentinos, camionetas, era un estacionamiento público con cuidador y todo", indicó, en diálogo con Infobae. “Cuando vuelvo a buscar la camioneta, no estaba. Comencé a mirar por todos lados, desesperadamente. Estaba el cuidador, supuestamente”, manifestó.

“En ese estado de shock no sabés qué hacer. Si desmayarte o seguir”. Vargas mencionó que varios argentinos se ofrecieron a ayudarlos. Y agregó: “Hicimos la denuncia a la Policía Militar y en la Policía Civil de Canasvieiras. Nos tomaron los datos y nos dijeron que teníamos que ir a otro estado a realizar la denuncia. Y volvimos sin ninguna respuesta hasta el día de hoy”.