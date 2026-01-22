Palermo: un hombre fue detenido tras amenazar a sus vecinos con un arma

Se trata de un hombre que estaba descalzo, con el torso desnudo y que amenazaba con disparar en el barrio porteño de Palermo.

Varios vecinos del barrio porteño de Palermo experimientaron un momento de tensión extrema esta mañana, cuando vieron a un hombre caminar por la calle con un arma en la mano.

Se trata de un hombre que estaba descalzo, con el torso desnudo y que amenazaba con disparar. De acuerdo a las últimas informaciones, el hombre ya fue detenido por el personal policial de la Comisaría Vecinal 14 B.

La detención se realizó en la calle Fitz Roy al 2000 luego de recibir el llamado de un testigo que vio la secuencia.. El acusado estaba dentro de una Ford EcoSport estacionada, con el arma de fuego a su lado en el asiento del acompañante.