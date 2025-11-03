Pánico en La Plata: apuntaron con pistola a una embarazada para robarle $2.000 y un celular

Una mujer, de 5 meses de embarazo, caminaba por una calle de La Plata cuando dos delincuentes la amenazaron con armas y huyeron con su cartera.

Una joven embarazada fue asaltada a plena luz del día en la ciudad de La Plata por dos delincuentes armados que la interceptaron cuando regresaba de hacer compras. Durante el robo, los ladrones la amenazaron con armas de fuego, le exigieron la entrega de sus pertenencias y huyeron del lugar en un vehículo. El caso es investigado por la policía local, que ya analiza cámaras de seguridad para identificar a los responsables.

El hecho ocurrió el sábado por la mañana en la calle 29, entre 65 y 66, en una zona urbana de la capital bonaerense. La víctima, que cursa el quinto mes de embarazo, estaba regresando a su domicilio después de haber realizado compras en un supermercado cercano.

Según pudo establecerse, mientras caminaba por la vereda fue interceptada por un automóvil Ford Focus de color gris, que se detuvo bruscamente a su lado. Desde el vehículo descendieron dos hombres armados, quienes se abalanzaron sobre la mujer con amenazas directas y violentas.

Durante el robo, uno de los delincuentes le apoyó un arma en el abdomen mientras que el otro le apuntaba en la cabeza. Ambos comenzaron a gritarle e insultarla. "¡Dame todo, dame todo!", le repetían con insistencia mientras le exigían la entrega de sus objetos personales.