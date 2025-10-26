"Ni miedo, ni tristeza, ni resignación": el descargo de Axel Kicillof tras el revés electoral en PBA
Axel Kicillof fue el único orador en el escenario de Fuerza Patria en La Plata luego de la derrota del peronismo en la provincia de Buenos Aires.
Con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el resultado de las elecciones legislativas le dio al peronismo un duro revés electoral. Fuerza Patria finalmente sufrió una ajustada derrota, y Jorge Taiana fue superado por el candidato de La Libertad Avanza, Diego Santilli. El único orador del acto fue el gobernador Axel Kicillof.
Con el debut de la Boleta Única de Papel en territorio bonaerense, en el distrito electoral gobernado por Axel Kicillof se votó para elegir 35 diputados nacionales. Diego Santilli encabezó la lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert; mientras que por el lado de Fuerza Patria, fue Jorge Taiana quien lideró la nómina.
El escrutinio provisorio le otorgó a La Libertad Avanza el 41,5% de los votos consolidándose como la fuerza que más votos cosechó. Mientras que Fuerza Patria obtuvo el 40,9% de los sufragios y se ubicó como el segundo espacio, en lo que se materializó como una remontada sorpresiva por parte de Diego Santilli.
El Gobernador agradeció a Sergio Massa, a Máximo Kirchner y a todas las organizaciones sociales y sindicales que formaron parte del espacio de Fuerza Patria. Asimismo, el mandatario provincial le envió un agradecimiento a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien, aseguró, debería estar en el búnker.
El gobernador habló de "resultados muy ajustados" que, no obstante, le permitió renovar Unión por la Patria 15 diputados por la provincia de Buenos Aires.
"Se equivoca Milei, el Gobierno, si festeja este resultado electoral, donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que propone. Pero también se equivoca si pasa por alto la situación que atraviesa nuestro pueblo donde los más vulnerables sufren cada día más", destacó Kicillof. Y agregó: "Milei desde el día de hoy tiene más responsabilidad aún".
"Yo digo hoy que mañana van a seguir atentado con la educación pública, contra la salud pública, y la situación de nuestro pueblo no va a mejorar un milímetro", manifestó el líder del Movimiento Derecho al Futuro. Asimismo, esgrimió que en "en la Argentina hay claramente dos modelos distintos. Ante esos dos modelos y la situación de gravedad, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y el peronismo de la provincia de Buenos Aires redoblarán el esfuerzo".
Los principales candidatos de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires se encuentran en el escenario. Además, se encuentran junto a Axel Kicillof y Verónica Magario, el titular del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
A la espera de que la primera plana de la dirigencia peronista tome la palabra en el búnker platense de Fuerza Patria, la atmósfera que reina es de pesimismo debido a la ajustada derrota que sufrió el espacio a manos de Diego Santilli.
Diego Santilli publicó un mensaje en X en el que celebra el resultado obtenido en territorio bonaerense: "Gracias a todos los bonaerenses que defendieron las ideas de la libertad. Tremendo apoyo al proyecto del Presidente Milei. ¡Esto recién empieza! Y está claro que La Libertad Avanza y la Argentina no retrocede".
¡HICIMOS HISTORIA EN LA PROVINCIA!Gracias a todos los bonaerenses que defendieron las ideas de la libertad.Tremendo apoyo al proyecto del Presidente Milei. ¡Esto recién empieza! Y está claro que La Libertad Avanza y la Argentina no retrocede. pic.twitter.com/xrklaesAx5— Diego Santilli (@diegosantilli) October 27, 2025
La exmandataria salió al balcón de su departamento en el barrio de Constitución luego de conocerse los resultados que muestran una victoria categórica de La Libertad Avanza.
El candidato a Senador nacional por CABA, Mariano Recalde, habló en conferencia de prensa en el búnker porteño de Fuerza Patria: "Acá nadie afloja", manifestó Recalde, en el marco de una derrota tajante en la Ciudad de Buenos Aires ante Patricia Bullrich, quien encabezó la lista de La Libertad Avanza en territorio gobernado por Jorge Macri.
Mariano Recalde cosechó el 30.61% de los votos frente al 50.43% obtenido por Patricia Bullrich.
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, agradeció a los votantes bonaerenses y criticó de manera solapada al Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Gracias #Quilmes por votar con sentimiento nacional y por ser parte de la defensa del país. Gracias por no perder la solidaridad y la empatía con los jubilados, las personas con discapacidad, las mujeres, lxs niñxs y el pueblo trabajador.El conurbano va a salvar a La Patria y… pic.twitter.com/ADRwL3qtkf— Mayra Mendoza (@mayrasmendoza) October 26, 2025
El candidato de Unión por la Patria Juan Grabois habló ante la prensa y habló en la previa de los resultados oficiales que esperan conocerse a partir de las 21. Grabois evitó referirse a los resultados de la elección legislativa, pero destacó que habrá que tener "humildad" en caso de perder y "coraje" en caso de ganar.
Luego, Grabois pasó al atril que se encuentra en el escenario de Fuerza Patria y reforzó el mensaje inicial enviado a la prensa.
Un intendente vinculado al esquema de Axel Kicillof se mostró pesimista en diálogo con MDZ: "Nos cagaron a palo", subrayó.
El nerviosismo atraviesa las caras de los presentes en el búnker del peronismo en estos momentos. "Entre 3 y 6 puntos de diferencia", aseguraron algunos funcionarios a MDZ. Sin embargo, fuentes libertarias manifestaron que la distancia en la provincia se aproxima a 2 puntos entre Jorge Taiana y Diego Santilli. La Libertad Avanza se muestra eufórica por la remontada en territorio bonaerense, e incluso se desliza la posibilidad de una victoria del diputado nacional del PRO.
Algunos de los dirigentes de más peso en la provincia visitaron a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner antes de dirigirse al búnker donde aguardarán los resultados.
Que las próximas elecciones la encuentren a @CFKArgentina libre y sin proscripciones.Hoy me reuní con ella en San José y compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino. pic.twitter.com/PLN7l0e5e1— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) October 26, 2025
Dos de ellos, los candidatos Juan Grabois y la cabeza de lista, Jorge Taiana. "Hoy me reuní con ella en San José y compartimos la esperanza de que Argentina empieza a transitar otro camino", manifestó en X el anterior ministro de Defensa de Alberto Fernández.
El encuentro entre el líder de Patria Grande duró 30 minutos y concluyó pasadas las 19.05. Anteriormente, la exmandataria recibió al propio Taiana, al candidato a senador por CABA, Mariano Recalde, y otros dirigentes del espacio.
El presidente de la legislatura bonaerense en diputados, Alexis Guerrera, dio las primeras novedades electoral junto a Cristina Álvarez Rodríguez y Carlos Castagnetto.
Antes, quien había tomado la palabra fue Cristina Álvarez Rodríguez. La Jefa de Asesores de Axel Kicillof, en conferencia de prensa, la señaló que "pese al cambio de sistema de votación, con la implementación de la Boleta Única de papel se han expresado los bonaerenses y lo han hecho en total paz y con total confianza y pudiendo demostrar un pueblo que es consciente de sus derechos".
La diputada nacional de Unión por la Patria Cecilia Moreau, dialogó con MDZ antes de su ingreso al búnker platense del peronismo. La legisladora criticó el uso del nuevo sistema de votación.
El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires se mostró con confianza de cara a los primeros datos que se espera que se conozcan a partir de las 21.
La primera plana de la dirigencia peronista no llegó aún al búnker platense de Fuerza Patria. Se espera que a partir de las 19 llegue el jefe provincial, Axel Kicillof.
Tres son los voceros que brindarán novedades electorales antes del acto principal. El legislador Facundo Tignanelli sería el primero en hablar; luego lo hará Cristina Álvarez Rodríguez; mientras que el presidente de la la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera, será el último. De esta manera, los tres accionistas del espacio: La Cámpora, el kicillofismo y el massismo.
Fuerza Patria intentará mostrar un retrato de unidad en el escenario afuera del Hotel Grand Brizzo, donde se ubica el búnker de Fuerza Patria.
Allí, hablarían el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente del PJ bonaerense y diputado nacional, Máximo Kirchner y el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
