"Ni miedo, ni tristeza, ni resignación": el descargo de Axel Kicillof tras el revés electoral en PBA

Live Blog Post

Habla el gobernador, Axel Kicillof

Elecciones Legislativas 2025 Bunker PJ 19 Marina Espeche - MDZ

El Gobernador agradeció a Sergio Massa, a Máximo Kirchner y a todas las organizaciones sociales y sindicales que formaron parte del espacio de Fuerza Patria. Asimismo, el mandatario provincial le envió un agradecimiento a la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner, quien, aseguró, debería estar en el búnker.

Elecciones Legislativas 2025 Bunker PJ 17 Marina Espeche - MDZ

El gobernador habló de "resultados muy ajustados" que, no obstante, le permitió renovar Unión por la Patria 15 diputados por la provincia de Buenos Aires.

"Se equivoca Milei, el Gobierno, si festeja este resultado electoral, donde 6 de cada 10 argentinos han dicho que no están de acuerdo con el modelo que propone. Pero también se equivoca si pasa por alto la situación que atraviesa nuestro pueblo donde los más vulnerables sufren cada día más", destacó Kicillof. Y agregó: "Milei desde el día de hoy tiene más responsabilidad aún".

maximo kirchner Marina Espeche/MDZ

"Yo digo hoy que mañana van a seguir atentado con la educación pública, contra la salud pública, y la situación de nuestro pueblo no va a mejorar un milímetro", manifestó el líder del Movimiento Derecho al Futuro. Asimismo, esgrimió que en "en la Argentina hay claramente dos modelos distintos. Ante esos dos modelos y la situación de gravedad, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, y el peronismo de la provincia de Buenos Aires redoblarán el esfuerzo".