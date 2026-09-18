Nuevo revés para Facundo Moyano: rechazaron el pedido para volver a ver a Candela Arizaga

Esta solicitud había sido elevada por ambas partes, pero la Justicia volvió a denegarla. Facundo Moyano deberá seguir cumpliendo con la restricción perimetral.

Este viernes, la Justicia le negó el pedido a Facundo Moyano para ver a Candela Arizaga. El argumento de la fiscal es que hay una investigación en curso.

Como hay declaraciones testimoniales, esto impide que haya una revinculación entre ambos para que no se vea afectado el proceso judicial.

La restricción perimetral pesa sobre el sindicalista del peaje desde agosto, cuando ocurrió aquel episodio en el barrio de Belgrano en plena madrugada. En ese sentido, se lo acusa de presuntas agresiones y privación ilegítima de la libertad.