Nueve personas fueron detenidas tras un megaoperativo policial en dos barrios del Gran Mendoza

Un megaoperativo de seguridad se desplegó en las últimas horas en los barrios Olivares y Flores, en el Gran Mendoza , con un fuerte despliegue policial y múltiples allanamientos. La intervención apuntó directamente a bandas delictivas que venían generando robos violentos y situaciones de inseguridad para los vecinos de la zona.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, explicó que el objetivo fue ir “a buscar a los delincuentes a los lugares donde operaban”. Según detalló, se trató de personas vinculadas a robos reiterados, especialmente ataques a ciclistas, que habían generado preocupación entre quienes transitan a diario por esos barrios.

Durante los procedimientos se logró el secuestro de una importante cantidad de elementos robados. Entre ellos había bicicletas sustraídas, incluidas dos de alta gama que estarían relacionadas con robos a ciclistas, además de motores de vehículos robados y autopartes que ahora quedaron bajo investigación para determinar su procedencia.

En los allanamientos también se encontraron armas de fuego, un dato que encendió aún más las alarmas de los investigadores. Rus señaló que se secuestraron tres armas, algunas de las cuales habrían sido utilizadas o puestas a disposición para cometer delitos graves en la zona.

El operativo dejó como resultado nueve personas aprehendidas y detenidas, mientras continúa el trabajo para establecer la responsabilidad de cada una. Además, se hallaron sustancias ilegales, lo que suma otra línea de investigación dentro de la causa.

Mensaje oficial y continuidad

Desde el Ministerio de Seguridad remarcaron que este tipo de operativos buscan llevar tranquilidad a los vecinos y recuperar zonas que habían sido tomadas por el delito. “En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad”, afirmó la ministra tras el despliegue.

Las autoridades indicaron que los controles y operativos de este tipo continuarán en distintos puntos de la provincia. La idea, explicaron, es sostener una presencia activa en los barrios más afectados y avanzar contra quienes generan violencia y temor en la vida cotidiana de los mendocinos.