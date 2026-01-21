No pagaba el alquiler en Palermo, se negaba a irse y la desalojaron

El dueño del inmueble, un jubilado de 70 años, solo había cobrado los primeros meses del alquiler. Ahora, la vivienda usurpada fue restituida a su propietario.

Una vivienda ubicada en el barrio porteño de Palermo fue recuperada y devuelta a su propietario luego de permanecer usurpada por una mujer que había dejado de pagar el alquiler. El procedimiento se realizó tras una investigación llevada adelante por la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°8 de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde el Ministerio Público Fiscal porteño informaron que la inquilina se negaba a abandonar el domicilio situado en la calle Fitz Roy al 2400, pese a haber incumplido con las obligaciones contractuales. La mujer residía en el inmueble bajo la modalidad de alquiler temporario desde mayo de 2024, pero el dueño de la propiedad, un jubilado de 70 años, denunció que solo recibió los pagos correspondientes a los primeros meses.

Certificado falso y orden judicial Durante la investigación, el fiscal Maximiliano Vence determinó que la mujer había presentado un certificado de ingreso falso. A raíz de esa irregularidad, fue intimada en diversas oportunidades para que desocupara la vivienda, pero sin embargo, siempre se negó.

Ante ese escenario, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó al Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°4 la realización de un allanamiento y desalojo, con el objetivo de restituir la propiedad a su legítimo dueño.

Operativo y restitución del inmueble El procedimiento fue coordinado por agentes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales del MPF y ejecutado por la División Contravencional y de Faltas de la Policía de la Ciudad. También intervinieron efectivos de la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias (GAYE).