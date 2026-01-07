La Ciudad recuperó un predio ocupado ilegalmente por una cooperativa de Juan Grabois

Un operativo del Gobierno de la Ciudad permitió recuperar un predio ubicado en el barrio de Parque Avellaneda que se encontraba ocupado de manera ilegal por la cooperativa “El Amanecer de los Cartoneros”, que forma parte del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), del dirigente social Juan Grabois . El espacio, situado debajo de la autopista Perito Moreno, en Ameghino 1035, era utilizado como depósito sin contar con los permisos correspondientes.

El procedimiento se llevó adelante a primera hora de este miércoles y contó con la intervención de unos 20 agentes del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, que actuaron con maquinaria y camiones, junto a efectivos de la Policía de la Ciudad y personal de la Red de Atención.

La recuperación del predio forma parte de las políticas de ordenamiento del espacio público impulsadas por la actual gestión. En los últimos dos años ya se recuperaron más de 550 propiedades que se encontraban tomadas, las cuales fueron restituidas a sus propietarios o a las áreas correspondientes del Estado.

“El respeto por la propiedad privada y por los bienes públicos es un eje central de nuestra gestión. En la Ciudad, la ley se cumple”, afirmó el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri. En esa línea, agregó: “Al que usurpa, sepa que lo vamos a ir a buscar. Acá no hay grises ni confundimos necesidad con impunidad. Siempre vamos a estar del lado de la legalidad. El orden no se negocia”.

Tras el desalojo, el predio quedó bajo la órbita de la Dirección General Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que será la encargada de definir el destino que se le dará al espacio recuperado.

Ciudad predio Grabois 3 GCBA

Desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana remarcaron que la convivencia urbana “se sostiene con normas claras que están para cumplirse”, y que ni el espacio público ni las propiedades privadas pueden ser ocupadas de forma ilegal. En ese sentido, señalaron que la Ciudad continuará actuando ante situaciones de este tipo para garantizar el orden y la tranquilidad de los vecinos.

Manteros y circuito del reciclado

Según datos oficiales, desde el inicio de la gestión, el Gobierno porteño también avanzó en el desalojo de manteros en al menos 13 zonas, entre ellas Once, Flores, Constitución y distintos parques, y desarticuló un mercado ilegal que movía alrededor de 1.900 millones de pesos.

Manteros Liniers 3 GCBA

En paralelo, la Ciudad implementó medidas para fortalecer el sistema de reciclado urbano. Entre ellas, se puso fin a la intermediación de organizaciones, se bancarizó el pago de los cartoneros de manera directa y se reforzaron las rutas de recolección más críticas, además de ordenar el circuito logístico para el retiro del material reciclable.