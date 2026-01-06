No le gustó cómo le cebó el mate su esposa y la golpeó con un látigo: la aberrante historia

El acusado se encuentra prófugo y es intensamente buscado por la Justicia. En su casa encontraron un importante arsenal de armas.

Un nuevo episodio de violencia de género tuvo lugar en la provincia de Santiago del Estero, donde un hombre golpeó con un látigo a su esposa porque no le gustó como le cebó un mate. El acusado se encuentra prófugo y es buscado intensamente por las autoridades.

El hecho ocurrió el pasado 29 de diciembre, en un domicilio ubicado en la localidad de Los Ardiles. Todo comenzó por una discusión sobre la forma en la que la mujer de 46 años preparaba el mate.

La discusión escaló y en un momento, el hombre agarró un rebenque que estaba colgado en la galería y la golpeó violentamente en los brazos, la espalda y la pierna. A su vez, según denunció la víctima, el atacante la amenazó de muerte y le impidió salir de la casa.

Sin embargo, cuando el hombre se descuidó, la mujer logró pedirle ayuda a su hermana. Cuando los efectivos llegaron a la vivienda, el atacante ya se había escapado. La víctima radicó la denuncia en la Comisaría Nº2 de la Mujer y la Familia y quedó al resguardo de familiares y con botón antipánico.