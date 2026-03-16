"No fue un accidente": la querella pidió una durísima condena para Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

La querella en el juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo Melchor Rodrigo pidió este lunes quince años de prisión pidió para el mediático que se encuentra acusado del delito de estrago doloso seguido de muerte, lo que prevé una pena de 8 a 20 años de prisión si es hallado culpable.

Los alegatos de cierre se iniciaron este lunes y, de esta manera, el debate oral comienza a llegar a su fin, mientras que la querella fue la primera que expuso frente a los jueces Enrique Gamboa, Gabriel Vega y Gustavo Valle.

En el argumento, se tomó como agravante la condena anterior por abuso sexual y que en el incendio que ocasionó la muerte de Rodrigo “no prestó ningún tipo de auxilio, válido o idóneo”.

“Pettinato generó un peligro jurídicamente desaprobado. Prendió fuego un living, no prendió fuego en una parrilla o en una cocina, lo hizo sobre el sillón y la ropa de Melchor, que dormía tranquilamente”, sostuvo el abogado Alejandro Drago.

A su vez, expuso que el mediático “sabía lo que provocaba y lo siguió haciendo con indiferencia” y añadió: “Esto no fue un accidente, es un fuego prendido sobre las piernas de Melchor Rodrigo”.

El lunes 30 de marzo será el turno de los alegatos de la fiscalía, mientras que la defensa expondrá el lunes 6 de abril y se estima que ese día se conocerá también el veredicto del Tribunal N°14.

Por el momento, el acusado no declaró, aunque sí lo hicieron 15 testigos y se espera saber si dará lugar a las últimas palabras en el debate.

El caso

A fines de febrero se dio inicio al juicio contra Felipe Pettinato por la muerte de Melchor Rodrigo ocurrida el 16 de mayo de 2022, tras un incendio dentro del departamento del hijo del conductor televisivo Roberto, ubicado en el piso 22 “F” de un edificio en Aguilar al 2300, en el barrio porteño de Belgrano.

Pasadas las 23 se desató un incendio en el interior del departamento, motivo por el que Felipe salió al pasillo y pidió auxilio para sofocar las llamas y para que rescataran a su amigo.

A pesar de que un vecino intentó ayudar, cuando los bomberos llegaron al edificio constataron que en el living del departamento yacía el cuerpo sin vida del médico, quien presentaba gravísimas quemaduras en la parte inferior de sus piernas.

Este dato fue de suma importancia debido a que luego la autopsia reveló que Melchor murió por “quemaduras críticas del 90% de la superficie corporal”, así como también por “congestión, edema y hemorragia pulmonar”.