Nahir Galarza reveló quién es su novio que la visita en la cárcel: "Me enseñó lo que es una relación sana"

Nahir Galarza lleva ocho años cumpliendo condena por el asesinato de Fernando Pastorizzo , quien murió el 29 de diciembre de 2017, en la ciudad de Gualeguaychú, provincia de Entre Ríos, Argentina. Por el crimen, la joven que entonces tenía 19, fue condenada por la Justicia de Entre Ríos a prisión perpetua, convirtiéndose en la mujer más joven en recibir esta sentencia en la historia judicial argentina.

Ahora, con 27 años y ocho años en la cárcel, Nahir Galarza volvió a hablar públicamente del caso por el que fue condenada, esta vez, en una entrevista para el canal de streaming Olga.

Fueron los periodistas Nati Jota y Paulo Kablan quienes entrevistaron a Galarza dentro de la Unidad Penitenciaria de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, donde la joven cumple condena. En la charla, emitida el 8 de junio a través de YouTube, abordaron distintos aspectos de su presente en la prisión.

En las redes sociales, se vitalizó un fragmento de la charla en el que Galarza reconoció ser la responsable del asesinato, pese a que, en una primera instancia, aseguró que la habían obligado a declararse culpable.

En la misma nota, Galarza habló de un aspecto de su vida amorosa. La joven de 27 años, que actualmente estudia la carrera de Psicología, reveló que está en pareja con otro interno del mismo penal.

Según confesó, conoció al chico hace aproximadamente tres años y durante ese tiempo mantuvieron una relación de amistad. Sin embargo, indicó que el vínculo cambió recientemente y que actualmente están en pareja. “Estoy saliendo con alguien. Lo conocí hace tres años, éramos amigos, pero hace poquito estamos saliendo”, expresó.

En la misma charla, Nahir contó que su pareja cumple una condena de ocho años y se encuentra alojado en un sector diferente del complejo penitenciario. Además, ambos permanecen en pabellones separados y pueden verse cada quince días.

Al referirse a la relación, indicó que atravesó dificultades para volver a confiar en otra persona después de los hechos que marcaron su historia personal y judicial. “Me costó un montón tener una relación acá, volver a confiar. Él me enseñó lo que era una relación sana, entonces fui aprendiendo”, sostuvo.