Nahir Galarza confesó que fue obligada a abortar antes del crimen de Fernando Pastorizzo: "Todavía me duele"

Nahir Galarza volvió a quedar en el centro de la escena mediática tras brindar una extensa entrevista en el canal de streaming Olga, donde hizo una fuerte revelación sobre un episodio ocurrido poco antes del asesinato de Fernando Pastorizzo, por el que cumple una condena a prisión perpetua.

Durante la conversación, la joven aseguró que atravesó un embarazo dos meses antes del crimen y sostuvo que la interrupción del mismo no fue una decisión propia, sino una imposición de sus padres.

La entrevista también abordó la estrategia judicial impulsada años atrás por su exabogada Raquel Hermida Leyenda, quien llegó a apuntar contra el padre de Galarza en distintas presentaciones públicas y judiciales.

Consultada sobre ese tema, Nahir explicó que nunca declaró en contra de su padre y atribuyó aquella postura a una estrategia de defensa desarrollada por su entonces representante legal. Sin embargo, reconoció que acompañó las decisiones tomadas durante ese proceso.

Uno de los momentos más impactantes de la entrevista trató sobre versiones que indicaban que había estado embarazada antes del asesinato de Pastorizzo.

Galarza confirmó la situación y relató que se enteró del embarazo cuando aún no había cumplido un mes de gestación. Según contó, durante varias semanas guardó el secreto y recién después se lo comunicó a su madre.

Nahir Galarza mató a su novio, pero podría cumplir su condena en su casa junto a su familia Nahir Galarza en 2017.

En ese contexto, aseguró que la decisión de interrumpir el embarazo no fue tomada por ella. "La decisión no fue mía", afirmó, y sostuvo que se vio obligada a realizar el procedimiento por presión familiar.

"Todavía me duele"

La detenida también habló sobre las secuelas emocionales que le dejó aquella situación. Al ser consultada sobre si había logrado perdonar a sus padres, reconoció que el tema continúa generándole angustia.

Según relató, durante años mantuvo conversaciones con ellos sobre lo ocurrido y aseguró que sigue siendo una herida abierta. "Hasta el día de hoy me duele", expresó. Además, confirmó que deseaba continuar con el embarazo y reconoció que muchas veces imaginó cómo habría sido su vida si hubiera podido convertirse en madre.

Ante la última pregunta sobre cómo cree que habría cambiado su historia si ese hijo hubiera nacido, Galarza respondió con una reflexión breve pero contundente: consideró que su vida habría sido "muy distinta".

Las declaraciones se producen mientras continúa despertando interés público el caso que conmocionó al país en diciembre de 2017, cuando Fernando Pastorizzo fue asesinado en la ciudad entrerriana de Gualeguaychú y Nahir Galarza fue condenada como autora del crimen.