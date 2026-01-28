Murió una mamá y su hija de 9 años: iban en moto por la ruta, chocaron de frente contra un auto y ocurrió una tragedia
El choque ocurrió en en el kilómetro 283, a la altura del municipio bonaerense de Colón. Las víctimas fallecieron en el acto.
Un violento choque tuvo lugar en la ruta nacional 8, cuando una moto y un auto colisionaron a la altura del municipio bonaerense de Colón, Entre Ríos. Como consecuencia, una mamá y su hija de 9 años fallecieron.
De acuerdo a los detalles, las víctimas, oriundas de la provincia de Santa Fe, se trasladaban en una motocicleta Guerrero CG 150 Queen este martes al mediodía.
Te Podría Interesar
Así fue el choque en la ruta nacional 8
En el kilómetro 283, por motivos que aún son materia de investigación, chocaron con un Volkswagen Vento blanco. El automóvil era conducido por un hombre de 48 años, con domicilio en Venado Tuerto, mientras que la moto estaba al mando de una mujer de 31 años identificada como Anahí.
El impacto fue de tal magnitud que la mujer y la niña fallecieron en el lugar, sin que los servicios de emergencia pudieran hacer nada para salvarlas. En tanto, el conductor del vehículo mayor fue trasladado al hospital de Colón, donde se constató que presentaba lesiones leves.
La causa quedó en manos de la fiscalía a cargo de Gabriel Briñón, que caratuló el hecho como doble homicidio culposo. El funcionario judicial ordenó la aprehensión del conductor del automóvil y dispuso la realización de las pericias correspondientes para determinar las responsabilidades en el siniestro.