Fuerte video: un auto cruzó todos los carriles de la Autopista 25 de Mayo y chocó contra un muro

El conductor fue rescatado por el SAME y derivado en helicóptero al Hospital Argerich. Hubo demoras en la autopista 25 de Mayo y carriles reducidos.

Un grave accidente de tránsito ocurrido este martes por la tarde en la Autopista 25 de Mayo generó un importante operativo de emergencia y severas demoras en la circulación.

Un grave accidente de tránsito ocurrido este martes por la tarde en la autopista 25 de Mayo generó un importante operativo de emergencia y severas demoras en la circulación. Un automóvil particular perdió el control, atravesó todos los carriles e impactó violentamente contra el muro de contención.

El hecho se produjo alrededor de las 14:20, a la altura de la avenida Jujuy, en sentido hacia la provincia de Buenos Aires, y fue reportado al 911. En el siniestro se vieron involucrados un colectivo y un Fiat 125, cuyo conductor quedó atrapado dentro del vehículo tras el fuerte choque.

Ante la magnitud del episodio, se desplegaron rápidamente recursos del SAME, que acudió con móviles terrestres y un helicóptero sanitario. También intervinieron efectivos de la Policía, Bomberos, Tránsito y personal de Autopistas, quienes trabajaron de manera coordinada para asistir a la víctima y ordenar la zona.

El video del choque en la autopista 25 de Mayo Choque En Plena Autopista X | @mauroszeta Los bomberos lograron rescatar al hombre que permanecía atrapado en el auto, mientras el equipo médico le brindaba las primeras atenciones en el lugar. Debido a los politraumatismos que presentaba, se decidió su traslado aéreo de urgencia al hospital Argerich, donde el helicóptero del SAME descendió directamente para agilizar la atención médica.

Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en el que el vehículo pierde estabilidad, circula a gran velocidad desde el carril izquierdo hacia el extremo opuesto de la autopista y termina impactando contra el paredón. La violencia del golpe explicó la complejidad del rescate.