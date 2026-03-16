Murió otro trabajador mientras realizaba tareas de limpieza en el Frank Romero Day

La jornada del lunes quedó marcada por un nuevo episodio trágico en el teatro griego Frank Romero Day, donde un trabajador perdió la vida tras sufrir un accidente mientras realizaba tareas de limpieza en el predio. El hecho se produjo apenas semanas después de otro episodio fatal ocurrido en el mismo escenario.

De acuerdo con la información preliminar, el hombre participaba en la recolección de residuos que habían quedado en el lugar luego del espectáculo que el cantante Abel Pintos ofreció el domingo por la noche. En ese contexto, el trabajador se encontraba sobre un camión cuando sufrió una descompensación que derivó en una caída desde una altura considerable.

Testigos indicaron que el impacto fue violento y que la víctima golpeó su cabeza contra el suelo. El episodio ocurrió mientras se desarrollaban tareas habituales de limpieza posteriores al evento, un trabajo que suele extenderse durante varias horas tras los espectáculos realizados en el emblemático escenario mendocino.

Tras el accidente, personal de emergencias trasladó al hombre en ambulancia desde el Frank Romero Day hasta el Hospital Lagomaggiore. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, allí se confirmó la muerte del trabajador. De manera preliminar, los profesionales sospechan que pudo haber sufrido un infarto masivo antes de la caída, aunque la autopsia será la que determine con precisión qué ocurrió.

La víctima fue identificada como Fabián Rentería, de 60 años, integrante de la cooperativa de reciclaje El Algarrobo. La organización mantenía un acuerdo con las productoras privadas encargadas del festival musical del domingo para llevar adelante las tareas de limpieza y recuperación de materiales reciclables en el predio.