Murió el niño que se electrocutó con un boyero mientras buscaba una pelota en el techo de su casa

Octavio Feriozzi, el niño de 6 años que había sufrido una grave descarga eléctrica mientras jugaba al fútbol en su casa de Maipú , murió el sábado luego de permanecer cinco días internado en estado crítico en el Hospital Notti de Guaymallén.

El trágico desenlace se produjo luego de los múltiples esfuerzos médicos para salvarle la vida, luego de que el pequeño fuera internado en Terapia Intensiva con un cuadro de extrema gravedad, a raíz de la electrocución sufrida la tarde del lunes 30 de diciembre .

El hecho ocurrió minutos antes de las 14 del citado día, en una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Vergara y Padre Vera , en el departamento de Maipú . De acuerdo con la reconstrucción del caso, Octavio jugaba a la pelota con su hermano cuando el balón cayó sobre el techo de la propiedad.

Al intentar recuperarlo, el niño entró en contacto con un boyero eléctrico instalado en el lugar y recibió una fuerte descarga , que le provocó un paro cardiorrespiratorio y lo dejó inconsciente.

La dramática situación fue advertida por su madre, quien logró bajarlo del techo y, con la ayuda de un vecino, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar ( RCP ) antes de trasladarlo de urgencia al Hospita l Paroissien .

Cinco días de internación y la muerte del niño

Debido a la gravedad del cuadro, Octavio fue derivado posteriormente al Hospital Humberto Notti, donde quedó internado en la Unidad de Terapia Intensiva. Pese a los esfuerzos del personal médico y a que en las primeras horas lograron estabilizarlo, su estado de salud se mantuvo crítico.

Finalmente, este sábado se confirmó su fallecimiento, producto de las severas lesiones ocasionadas por la descarga eléctrica.

La investigación judicial

En la causa interviene la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien desde el primer momento dispuso peritajes en la vivienda para establecer las condiciones en las que se encontraba la instalación eléctrica.