Presenta:

Policiales

|

niño

Intenso operativo por un niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú

La víctima jugaba al fútbol con su hermano y sufrió una descarga eléctrica al buscar la pelota en el techo. Lo internaron en Terapia Intensiva del Hospital Notti.

Pablo Montivero

Pablo Montivero

Una ambulancia trasladó al niño hasta el Hospital Notti&nbsp;

Una ambulancia trasladó al niño hasta el Hospital Notti 

MILAGROS LOSTES - Archivo MDZ

Un niño de 6 años quedó grave tras sufrir una fuerte descarga eléctrica la tarde de este viernes en su casa de Maipú. La víctima jugaba al fútbol y se electrocutó cuando subió al techo a buscar una pelota. En primera instancia, fue asistido por familiares y vecinos. Finalmente, quedó internado en Terapia Intensiva del Hospital Notti.

El dramático episodio tuvo lugar minutos antes de las 14 cuando el pequeño se encontraba jugando a la pelota con su hermano en el patio de su vivienda, ubicada cerca del cruce de calles Vergara y Padre Vera.

Te Podría Interesar

Al parecer, en un momento se les cayó la pelota al techo de la propiedad y cuando la víctima fue a buscarla, recibió una fuerte descarga al entrar en contacto con un boyero eléctrico y quedó en grave estado.

El estado de salud del niño

La situación fue advertida por su madre, quien lo bajó del techo de la casa y recibió la ayuda de un vecino para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y trasladarlo al Hospital Paroissien.

Seguidamente, frente a su delicado cuadro, lo derivaron al citado nosocomio pediátrico de Guaymallén, donde consiguieron estabilizarlo y lo ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva.

En la causa tomó intervención la fiscal de Homicidios Claudia Ríos, quien dispuso una serie de tareas periciales en la escena del hecho.

Archivado en

Notas Relacionadas