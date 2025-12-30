Intenso operativo por un niño de 6 años que se electrocutó en su casa de Maipú

La víctima jugaba al fútbol con su hermano y sufrió una descarga eléctrica al buscar la pelota en el techo. Lo internaron en Terapia Intensiva del Hospital Notti.

Un niño de 6 años quedó grave tras sufrir una fuerte descarga eléctrica la tarde de este viernes en su casa de Maipú. La víctima jugaba al fútbol y se electrocutó cuando subió al techo a buscar una pelota. En primera instancia, fue asistido por familiares y vecinos. Finalmente, quedó internado en Terapia Intensiva del Hospital Notti.

El dramático episodio tuvo lugar minutos antes de las 14 cuando el pequeño se encontraba jugando a la pelota con su hermano en el patio de su vivienda, ubicada cerca del cruce de calles Vergara y Padre Vera.

Al parecer, en un momento se les cayó la pelota al techo de la propiedad y cuando la víctima fue a buscarla, recibió una fuerte descarga al entrar en contacto con un boyero eléctrico y quedó en grave estado.

El estado de salud del niño La situación fue advertida por su madre, quien lo bajó del techo de la casa y recibió la ayuda de un vecino para practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y trasladarlo al Hospital Paroissien.

Seguidamente, frente a su delicado cuadro, lo derivaron al citado nosocomio pediátrico de Guaymallén, donde consiguieron estabilizarlo y lo ingresaron a la Unidad de Terapia Intensiva.