Murió al caer en una acequia mientras andaba en bicicleta por Maipú

Un trágico suceso se registró cerca de la 01:45 en el distrito de Fray Luis Beltrán, en Maipú, cuando un ciclista, de 23 años, cayó violentamente dentro de una acequia y murió por el golpe, que le causó graves traumatismos de cráneo y tórax.

El fatal accidente ocurrió en la intersección de la calle Resplandor y Carril Viejo, ubicado en este sector del departamento maipucino.

Según la reconstrucción del hecho, la joven víctima circulaba en su bicicleta, rodado 29, con dirección al sur cuando, por causas que aún son objeto de investigación, perdió el control y cayó dentro de la acequia.