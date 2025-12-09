Misteriosa desaparición y desesperada búsqueda en Misiones: dos hermanas salieron de su casa sin dejar rastros

La Policía de Misiones busca intensamente a Daniela Rocío y Verónica Itatí García Smaniotto, dos hermanas que desaparecieron el domingo en la localidad de Bonpland.

La provincia de Misiones se encuentra en alerta por la misteriosa desaparición de dos hermanas, Daniela Rocío y Verónica Itatí García Smaniotto, quienes salieron de su casa el domingo y desde entonces nada se sabe de ellas. Su madre, Magdalena A., de 36 años, radicó la denuncia en la Comisaría de Bonpland luego de que las jóvenes no regresaran al hogar familiar ubicado en calle Los Italianos.

Según el reporte policial, ambas mujeres presentan retraso madurativo, lo que incrementa la preocupación de la familia y de las autoridades. Desde la Unidad Regional VI aseguraron que trabajan “de manera ininterrumpida en rastrillajes, entrevistas y operativos conjuntos para localizar a las jóvenes y asistir a su familia”.

Características físicas y datos relevantes desaparición en misiones Policía de Misiones La Policía difundió las descripciones físicas de las hermanas para colaborar con la búsqueda:

Daniela Rocío (20) : contextura robusta, tez morena, cabello corto castaño oscuro, ojos marrones.

Verónica Itatí (22): contextura delgada, tez morena, cabello corto castaño, aproximadamente 1,60 metros de altura, ojos marrones. Ambas salieron de su domicilio llevando mochilas identificadas con su nombre, un dato clave para los operativos de rastrillaje.

Operativo de búsqueda Las fuerzas de seguridad realizan tareas coordinadas en zonas rurales y urbanas de Bonpland y localidades cercanas. Los operativos incluyen patrullajes, entrevistas vecinales y recorridas por caminos vecinales y áreas de monte.